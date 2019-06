Single på fuld skrue: Udnytter 'Paradise Hotel'

Berømmelsen fra 'Paradise Hotel' skal bruges til at score damer, erkender Sami Hansen

Hvis du er blandt de mange realityfans, der har fulgt med i realityprogrammet 'Paradise Hotel' i år, så er du nok stødt på den muntre Sami Hansen.

Men hvis du synes, at han er lidt sød og håber, at han kan blive din, så kan du godt tro om igen.

- Jeg er single på fuld skrue. Jeg er i en periode, hvor jeg skal hygge mig, lød det fra Sami Hansen, da han sammen med Sarah Tiedt besøgte Ekstra Bladets tv-studie.

Se klippet over artiklen.

Her slog han fast med syvtommersøm, at han ikke kommer til at finde en kæreste lige foreløbig. Til gengæld er han helt åben omkring det.

- Det kan godt være, at man ser nogen engang imellem, men man er single, og det fortæller jeg også, hvis jeg møder nogen. Det kan godt være, at jeg synes, du er sød, men jeg skal være single i noget tid i hvert fald.

Det er ingen hemmelighed, at en deltagelse i 'Paradise Hotel' medfører en enorm opmærksomhed i nattelivet, og det er den, der skal udnyttes fuldt ud, erkender han.

- Jamen, det er det. Jeg skal lige udnytte det, siger Sami Hansen ærligt, hvilket får Sarah Tiedt til at bryde ud i et grin.

- Hold nu kæft Sarah, du har også selv veninder, der er sådan der, svarer Sami Hansen, hvilket hun bekræfter.

Du kan se klippet med de to paradisoer over artiklen, hvor Sami Hansen også fortæller, hvorfor han tænder på 'eksotiske damer'.

Du kan også se hele studiet med de to paradisoer herunder: