Sjofelt dansk band i strid med homoseksuelle

Rapgruppen Suspekt ville have fingre i et domænenavn, der især bruges af bi- og homoseksuelle

Et af landets største hiphop-grupper, Albertslund-trioen ’Suspekt’, er især kendt for de pornografiske tekster om hård sex.

Et af deres mest sjofle albummer blev udgivet under navnet ’Ingen Slukker The Stars’.

Men nu har succes-rapperne Andreas Bai Duelund og Emil Simonsen (Bai-D og Orgi-E) og produceren Rune Rask alligevel lidt et nederlag.

Det skete, da de ville have fingre i domænenavnet 'Suspekt.dk', hvorpå der skulle være en webshop, hvorfra de kunne sælge merchandise.

Så de indbragte uden særlig mange argumenter ejeren af domænet for Klagenævnet for domænenavne.

Sådan argumenterede Suspekt Suspekt ønsker domænet til deres webshop og kommunikation omkring deres musiske virke.

Suspekt er et af de største navne i dansk musik.

Bandet har igennem de sidste to årtier fastslået deres plads på den danske musik-scene med hundredevis af koncerter, festivaller, tonsvis af priser, syv studio-albums med et hav af guld-certificeringer.

Suspekt følges af 139.000 på Facebook, med en rækkevidde på mere end en kvart million.

Suspekt følges af 84.000 på Instagram.

Bandet Suspekt har på alle måder etableret sig i befolkningens bevidsthed.

Indehaveren af domænet overholder ikke god domæneskik. Der er intet på domænet og ingen betydelig historik på domænet. Kilde: Klagenævnet for domænenavne

Men rapperne kunne rende og hoppe, viser en afgørelse fra nævnet.

Det viser sig nemlig, at kreative folk i det danske miljø for homo- og biseksuelle registrerede Suspekt.dk flere end 10 år før, rap-gruppen opstod.

Personkredsen kaldte sig oprindeligt Club Bizarre, men skiftede i halvfemserne navn til Club Suspekt.

Formålet var bl.a. at hjælpe folk bosat i områder uden mange homo- og biseksuelle med få kontakte til gruppen, når de gik i byen og dansede til elektronisk musik

’Det kunne opfattes som en støttegruppe, fordi vi passede på hinanden,’ forklarer ejeren af Suspekt.dk, som selv var en del af miljøet.

Han forklarer til Klagenævnet for Domænenavne, mailadresser i halvfemserne typisk afslørede personen bag: Fornavn.Efternavn@udbyder.dk.

Så ’Langt de fleste i dette miljø var meget forbeholdne om at bruge e-mail,’ skriver han.

Så ’Vi var par stykker som fandt på at lave en mulighed for at få en anonym e-mail, derfor blev domænet suspekt.dk registeret’.

Det blev en stor succes, og mange bruger i dag stadig en mailadresse, der slutter på @suspekt.dk.

Så ankenævnet besluttede, at ’Der kan ikke gives klageren, SUSPEKT 2010 ApS, medhold.’

Nævnet finder, at det nemlig ’ikke er godtgjort, at klagerens interesser i det omtvistede domænenavn væsentligt overstiger indklagedes interesser.’

’Klagenævnet bemærker i den forbindelse, at indklagede efter sagens oplysninger registrerede domænenavnet ”suspekt.dk” mange år inden stiftelsen af klageren og musikgruppen Suspekt’.