Skældt ud af fans: 'Er du ligeglad med os?'

Ankerstjerne har fået skæld ud - og det virkede.

Han modtog nemlig en besked fra en fan, som han tog til sig, fortæller han i en video på Instagram.

- Jeg fik lige en besked på Instagram, som gjorde indtryk på mig. Og jeg har fået et par af dem på det seneste, så jeg bliver nødt til lige at tage det alvorligt, kan jeg mærke.

- Det var en sød fyr, som faktisk skældte mig lidt ud og skrev; 'det hele er podcasts og fjernsyn og Seebach, og hvad med os fans? Er du ligeglad med os?', fortæller Ankerstjerne i sin video.

Han vil dog tilsyneladende ikke have det hængende på sig, at han er ligeglad med sine fans, for i samme video lover han, at der kommer ny musik fra ham - og at det kommer snart.

X Factor-dommeren havde ellers mere eller mindre pensioneret sig som soloartist for at fokusere på andre projekter som at skrive sange til andre artister, men nu træder han altså ud af pensionstilværelsen.

- Jeg vil faktisk gerne love jer, at der kommer noget mere musik - også i Ankerstjerne-regi.

Med hensyn til koncerter har Ankerstjerne endnu ikke besluttet sig for, om det bliver en realitet. Men hvis hans fans vil have koncerter, så opfordrer han dem til at skrive til sin manager, Nicolaj Bundesen, på Instagram.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Ankerstjerne, men det har ikke været muligt.