Skal føde midt i kaos: - Jeg er mega nervøs

Cecilie Hother, der er højgravid, er glad for Sundhedsstyrelsens nye tiltag om test af gravide for coronavirus

Tv-vært Cecilie Hother, der er højgravid og har termin 1. april, er nervøs for at føde i disse tider, hvor der er en stor udbredelse af coronavirus, men samtidig er hun tryg ved det danske sundhedsvæsen.

Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer for, hvordan man skal håndtere covid-19-ramte gravide, deres partnere og den nyfødte, gør Cecilie Hother endnu mere tryg ved at skulle føde i denne kaotiske tid.

- Jeg synes, det nye tiltag er vanvittig godt. Vanvittig godt. Da det først kom ud, var det jo alle, der skulle testes og nu kun dem, der har symptomerne. Hvis det stod til mig, så måtte alle godt blive testet, fordi man ser jo ikke symptomerne lige med det samme. Jeg er bare sindssygt glad for, at de gør det, og det giver mig en kæmpe ro, siger Cecilie Hother til Ekstra Bladet.

Mega nervøs

Selvom de nye retningslinjer gør Cecilie Hother mere tryg ved fødslen, er hun dog stadigvæk nervøs for, hvad hun kan forvente ved den ukendte situation, hende og familien befinder sig i.

- Det er et ukendt territorium. Det er vildt mærkeligt, og selvfølgelig er jeg nervøs, fordi tingene er anderledes. Men jeg har ekstremt stor tillid til vores sundhedsvæsen. Nu har jeg jo selv været rigtig meget inde og ude af sundhedsvæsnet, fordi vi har mistet Karl (dødfødt søn, red.), siger hun og fortsætter:

- Jeg er som mor i en uvant situation selvfølgelig mega nervøs, men på den anden side er jeg også tryg, fordi jeg ved, at vi har noget af det mest kompetente personale. Det hviler jeg rigtig godt i.

Frivillig karantæne

Cecilie Hother og hendes mand, Thomas Honore, tog tilløb til at gå i frivillig karantæne allerede i starten af marts, og da statsminister Mette Frederiksen første gang opfordrede danskerne til at blive hjemme, lyttede de efter.

- Thomas og jeg kiggede på hinanden i starten af marts og var sikre på, at vi ikke skulle løbe nogle risici. Både for vores medmenneskers skyld, men også for vores barn, siger Cecilie Hother

Og selvom det er blevet en lidt anderledes barselstid for Cecilie Hother og hendes familie, nyder hun dagene med sin datter Ellinor, inden hun skal føde.

- Det, jeg havde regnet med, jeg skulle gå og lave - f.eks. at få indrettet nogle ting - det går med at lege med Ellinor og gå ture. Jeg skal ikke klage, det er bare omstrukturering. Jeg synes faktisk, at denne her nærvær er rigtig dejlig.

Cecilie Hother, der er tryg ved at skulle føde, håber dog stadigvæk på, at den lille ny bliver inde i maven så længe som muligt.