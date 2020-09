Skal giftes - igen

Seerne kunne ivrigt følge med, da Katrine Aakjær Nielsen søgte kærligheden på tv i programmet 'Gift ved første blik'.

Her blev hun gift med deltageren Jakob Bay. De to blev ved med at være kærester for en stund efter programmet, men forholdet holdt ikke i længden, da afstanden blev for stor for Aarhus-pigen og Jacob, der boede i Hvidovre.

Se også: Blev gift ved første blik: Nu er hun blevet mor

Siden fandt hun kærligheden i kæresten Jeppe, som hun sidste år fik barn sammen med, da datteren Karla kom til verden, og nu kan de sammen præsentere en stor nyhed. De skal nemlig giftes.

'1 diamant og 1 kommende husbond rigere', skriver Katrine Aakjær Nielsen på Instagram til et billede af ringen.

Her benytter hun hashtags som #ja og #selvfølgelig for at understrege sin glæde.

Jakob og Katrine forblev kærester, da optagelserne sluttede. Foto: Snowman/DR

Katrine Aakjær Nielsen deltog i kærlighedseksperimentet tilbage i 2014. Året efter gik forholdet til Jakob Bay i vasken.

Katrine Aakjær Nielsen oplyser til Ekstra Bladet, at hun ikke har noget at tilføje.