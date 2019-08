Skal i retten: Knaldet for spritkørsel

Anklager kræver, at Jan Linnebjerg straffes med fængsel, efter han sidste år kørte med alkohol i blodet

Jan Linnebjerg skal i retten, efter han er blevet tiltalt for at have kørt spirituskørsel.

Det skriver BT, der har fået aktindsigt i anklageskriftet mod den 59-årige skuespiller særlig kendt for rollen som Pyrus.

Ifølge mediet mener anklagemyndigheden, at Linnebjerg havde mere end de tilladte 0,5 promille alkohol i blodet i maj sidste år, mens han kørte på Hillerødmotorvejen.

Anklagemyndigheden kræver, at han får en fængselsstraf og bliver frakendt kørekortet.

Sagen er berammet til midten af august, skriver BT.

Kvartalsdranker

Ekstra Bladet har forgæves kontaktet Jan Linnebjerg for at få en kommentar.

Over for BT skriver han i en sms, at han ikke vil kommentere sagen.

Jan Linnebjerg kaldte sig kvartalsdranker på Facebook sidste sommer.

I samme opslag, der blev delt mere end 5000 gange, udtalte han også, at han også havde kørt påvirket af alkohol i bil.

De højere magter

’Det at jeg har kørt bil i påvirket tilstand, det er utilgiveligt, og jeg lægger mig fladt ned og tager straffen’.

’Heldigvis skete der ikke noget. Det takker jeg de højere magter for’, skrev han.

Senere medvirkede han i ’Go’ Morgen Danmark’, hvor han yderligere satte ord på alkoholismen.

- Og for mig er den sådan set dødelig, hvis jeg bliver ved.

- Det er ikke, fordi jeg vælter rundt og er fuld hver dag, men der kommer de her huller i jorden,

- Og jeg er bange for, at hvis jeg ikke får styr på mit 'shit' nu, så eskalerer det, og så bliver det hver dag. Og så ender det med, at man dør af det, sagde han.