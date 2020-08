Skal skæres op fra albuen til armhulen: - Jeg er helt vildt nervøs

Isabel Rosiak fra DR-programmet 'Fede forhold' har nu fået datoen for, hvornår hun skal have fjernet overflødig hud efter sit store vægttab

151 kilo.

Så meget var vægten oppe på, da den ramte maks. på Isabel Rosiaks badevægt.

To gange har hun været igennem et større vægttab - senest i DR-programmet 'Fede forhold', hvor hun ganske imponerende nåede ned på 69 kilo.

De mange kilo, der er forsvundet fra 35-årige Isabel Rosiaks krop, har sat deres spor. De har efterladt hendes hud løs og slap, og endelig er der kommet en dato på, hvornår hun kan komme i gang med at få det fjernet den overflødige hud.

Isabel Rosiak skal igennem mindst tre store operationer, da hun skal have fjernet hud på både arme, mave og lår. I samråd med lægerne har Isabel Rosiak besluttet at starte med armene.

- Jeg skal opereres 25. august, og jeg er helt vildt nervøs. Det er selvfølgelig det, jeg ønsker, men hold nu op, hvor jeg glæder mig, til det er overstået, siger hun til Ekstra Bladet.

DR-deltageren skal have ordnet begge arme samtidig og har udsigt til seks ugers rekreation efter operationen.

- Jeg skal skæres op fra albuen til armhulen, og jeg aner jo ikke, hvor slemt det bliver bagefter. Jeg er virkelig nervøs for, hvor mange smerter jeg får, om jeg heler pænt, og om der går betændelse i såret. Og så duer jeg bare ikke til at sidde stille, så det bliver noget af en udfordring, men som lægen siger, så er det jo armene, jeg skal opereres i, så jeg må godt gå nogle ture og bruge benene, siger hun.

Som Isabel Rosiak skriver i sit seneste opslag på Instagram, ville hun gerne have startet med at få sin mave opereret. Det er huden der, der generer hende mest. Men sammen med sin forlovede, Tina, arbejder Isabel Rosiak hen mod at få børn. Derfor er det lægelige mest hensigtsmæssigt at få overstået en graviditet, inden hun skal have fjernet maveskind.

- Vi vil gerne se, om jeg kan blive gravid først. Det kan måske godt blive en udfordring, for jeg mangler den ene æggeleder. Den røg desværre for nogle år siden, da de fandt en cyste, siger Isabel Rosiak, der dog håber, at det kan lade sig gøre at blive mor.

Lige nu er det dog ikke tanker om en baby, der optager hende mest. Det er den forestående operation, der fylder Isabel Rosiaks tanker.

- Jeg frygter helt vildt, at mine arme ikke bliver pæne efter operationen, så jeg ikke vil få lavet maven og lårene. For det er jo ligesom maven, jeg allerhelst vil have opereret. Men jeg håber bare, at alt går godt, så jeg har mod på at få lavet de sidste operationer, siger hun.

Efter operationen af sine arme skal Isabel Rosiak være indlagt en til tre dage. Derefter starter udfordringerne, forudser hun med et grin.

- Der er jo ligesom noget, der hedder toiletbesøg og at få noget at spise. Tina skal jo på arbejde. Så det bliver lidt spændende, hvordan jeg lige klarer den, siger Isabel Rosiak.

Under 'Fede forhold' faldt Isabel Rosiak på knæ og friede til sin Tina. Parret fra Andst ved Vejen regner med at skulle holde bryllup næste sommer.