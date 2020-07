Skal smide et par coronakilo

Alt har stået fuldstændig stille for Silas Holst, siden coronakrisen ramte tilbage i marts, og det kan mærkes på formen, som ikke er helt i top hos den 37-årige danser og skuespiller.

- Alt mit traditionelle arbejde har været lukket ned. Jeg har i teorien ikke lavet noget siden 11. marts, så nu er det også noget med at prøve at smide de her coronakilo og komme i gang igen. Når man skal til at stå halvnøgen på en scene i 'Dirty Dancing', kræver det alligevel lige, at man er forbi et fitnesscenter, siger han til Ekstra Bladet.

Der er ikke tale om nogen betydelig vægtøgning, men blot 'et par hygge-coronakilo som de fleste nok kender til', lyder det fra danseren.

Efter de stille måneder glæder han sig nu til, at han skal til at arbejde igen - blandt andet med opsætningen af musicalen 'Dirty Dancing', som skal spille i Aarhus til efteråret.

Stor tilslutning

På Instagram fortæller Silas Holst desuden, at han har gang i flere nye projekter. Ét af dem er danseskolen, som han og danser Benjamin Martin åbner sammen til august.

Coronakrisen har givet god mulighed for at forberede åbningen, fortæller han.

- Det har været hårdt, ligesom det har for mange andre. Jeg er ikke vant til at sidde stille. Men på den anden side har jeg jo haft tid med ungerne, og så har jeg haft tid til at forberede hele det her danseskole-projekt. Så har jeg åbnet sådan et online danseskole-projekt - man bliver nødt til at prøve at være lidt kreativ, synes jeg, siger Silas Holst.

Silas Holst og skuespiller Jakob Faurby vandt 'Vild med dans' i 2019. De spiller desuden over for hinanden i musicalen 'Den skaldede frisør'. Foto: Linda Johansen

Han fortæller videre, at alt går godt og efter planen med åbningen af danseskolen, som kommer til at hedde Dansestudie og ligge i Rødovre.

- Der er mange, der melder sig til, så det er dejligt. Folk har jo altid godt kunnet lide at danse, men jeg tror også, at der er mange, der godt kunne tænke sig at komme ud og få noget glæde ind igen. De skal da være så velkomne, siger han.