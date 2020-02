Skal synge til Oscar-showet

Maria Lucia Heiberg har selv svært ved at tro, at hun rent faktisk skal optræde ved prisuddelingen

'Gider nogen nive mig hårdt i armen!'

Sådan skriver den danske sangerinde Maria Lucia Heiberg på sin Instagram-profil.

Hun begriber ikke helt selv, hvad det er, hun natten til søndag dansk tid skal opleve, når hun skal synge for nogle af verdens aller største stjerner.

Maria Luica Heiberg skal optræde ved årets Oscar-uddeling i Hollywood foran celebre gæster som Renée Zellweger, Brad Pitt og Leonardo DiCaprio - og det endda på sin fødselsdag.

Den danske sangerinde fylder 36 år den dag, hvor hun sammen med 10 andre sangerinder, der lige som Maria Lucia lægger stemme til 'Frost'-helten Elsa, skal synge i Dolby Theatre, der danner rammen om Oscar-festen.

Se også: Dansk sangerinde i blodigt styrt: - Jeg var rædselsslagen

Sangen 'Into The Unknown' fra 'Frost 2' er nomineret i kategorien 'Bedste originale sang', og derfor er Elsaer fra blandt andet Danmark, Norge, Tyskland og Spanien udvalgt til at synge sangen sammen med den amerikanske Elsa, Idina Menzel.

Maria Luica Heiberg befinder sig lige nu i Los Angeles for at forberede showet med de andre Elsaer, og Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra hende.

Det er dog lykkedes DR at fange hende, og på en sms skriver hun følgende.

- Det er en vanvittig følelse at være gravid med mit barn og fejre min 36-års fødselsdag midt under verdens største tv-show. 2020 er på alle måder startet vanvittigt ud, skriver hun til DR.

Til nytår afslørede Maria Lucia Heiberg, at hun i år har været hemmeligt forlovet med sin kæreste, Albin Ljungqvis, der er bedre kendt som Albin Freddy.

Se også: Maria Lucia afslører stor hemmelighed

Bare to uger senere kunne hun fortælle, at hun er gravid og venter parrets første barn.

- Jeg er glad og glæder mig meget, mere har jeg ikke at sige på nuværende tidspunkt, sagde Maria Lucia Heiberg den gang.

Se også: Dansk sangerinde venter barn

På trods af graviditeten skal Maria Lucia spille den vordende brud Astrid i 'Den skaldede frisør - the musical', som har premiere 5. marts i Scandic Falkoner i København. Til gengæld har hun været nødt til at springe fra i musicalen 'She loves you', som hun ellers skullet have medvirket i fra juni til december i år.

Maria Lucia og hendes forlovede, Albin Fredy. Han stillede i 2018 op ved Dansk Melodi Grand Prix med sangen 'Music for the Road'. Foto: Linda Johansen.

Der er en dansk mulighed for at få en statuette med hjem fra Oscar-festen.

Den dansk-syriske dokumentar 'The Cave' er nomineret i kategorien 'Bedste dokumentar'. 'The Cave' er produceret af danske Sigrid Dyekjær og Kirstine Barfod og instrueret af Feras Fayyad. Han blev i 2018 blev nomineret til en Oscar for den beslægtede 'De sidste mænd i Aleppo'.