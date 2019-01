Skandale ved 'Årets bryster': Sker det igen i aften?

En af de mest ventede kategorier ved sidste års Reality Awards endte i en regulær skandale, da Josefine Sandby fra tv-programmet 'Pigerne' vandt 'Årets bedste bryster'.

Det var nemlig ikke Josefine Sandby selv, der entrerede scenen, men søsteren Ulrikke, der gav følgende svada til kategorien.

- Jeg er her på vegne af Josefine Sandby. Jeg er her i aften for at sige nej tak til prisen. Det at du lægger et billede på Instagram gør ikke din krop til allemandseje. Det gør ikke, at andre må måle, veje, vurdere eller røre ved dig uden din tilladelse. Så jeg håber, at I forstår, at Josefine ikke vil tage imod denne her pris, forklarede hun.

Forstår det ikke

Den reaktion var dog helt i skoven, hvis man spørger flere af de nominerede i samme kategori ved årets show, der fredag streames live på Ekstra Bladet.

- Jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke det der med, at der bliver sagt, de gør bryster til allemandseje. Det er der ikke nogen, der har sagt. At røre ved dem er der heller ingen, der har sagt. Det er fint nok at komme op og lave et statement og sige 'nej, det vil jeg ikke' men.., lyder det fra Rikke Chili, som er nomineret i år.

Årets bedste bryster Følgende er nomineret Sasha Louise Sprange, 'Robinson Ekspeditionen'

Fie Krügermejer, 'Paradise Hotel'

Rikke Chili, 'Divaer i Junglen'

Julie Melsen, 'Love Island'

Caroline Godrim, 'Ex on the Beach'

Sasha Klæstrup, 'Divaer i Junglen'

Det samme er Fie Maria Krügermejer fra sidste sæson af 'Paradise Hotel'. Hun mener, at Sandby-søstrene lagde lidt mere i prisens betydning, end intentionen er, og nogenlunde samme vurdering lyder fra Julie Melsen, der vandt 'Love Island' i 2018.

- Du får jo ikke en pris, fordi du går op, og så er der nogle mænd, som står på række og skal røre dine bryster. Du får en fucking pris, altså, sukker hun i videoen, som du kan se over artiklen.

Josefine Sandby var en af de fire medvirkende i programmet 'Pigerne' på TV2 Zulu. Foto: TV2

Ikke bullshit

Direkte adspurgt om det var bullshit, der skete sidste år, lyder et 'ja' fra flere af årets nominerede. Dog ikke Sasha Louise Sprange, som deltog i 'Robinson Ekspeditionen'.

- Nej, jeg vil ikke sige, det er bullshit, det synes jeg ikke. Hun har ret til at sige nej tak, hvis ikke hun ønsker den(prisen, red.). Men så giv den til en, der vil have den.

Hør debatten over artiklen, hvor Fie Krügermejer også forklarer, hvorfor nomineringen ikke burde være kommet bagpå Josefine Sandby.

