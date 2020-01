Skatter afslører: Her er min nye kæreste

Det var en storsmilende Michael Sommer, der fredag aften ankom på den røde løber.

Her havde han nemlig sin nye kæreste, Maria, under armen.

- Det er min kæreste, Maria. Vi kan ikke sige, hvor vi har mødt hinanden, sagde Michael Sommer, der snart er aktuel i den nye sæson af 'Ex on the Beach' med et grin.

- Vi har været kærester i en lille måned. Nu vil vi stå frem, sagde han videre.

Michael Sommer med sin nye kæreste. Foto: Jonas Olufson

På den røde løber fortalte Maria, at hun arbejder som smykkedesigner og har sin egen virksomhed.

- Hvad faldt I for ved hinanden?

- Jeg faldt for det lyse hår og højden, og så er hun mega sød, sagde han med et grin.

Det er første gang, at parret viser sig frem på den røde løber. Foto: Jonas Olufson

- Han er charmerende og sød, og så har han bare en rigtig god udstråling, sagde Maria videre og fortalte, at hun ikke har set ham i 'Gift ved første blik'.

- Jeg har ikke set programmerne. Jeg ser ikke rigtig fjernsyn, men hele min familie har set det, og de synes, at Michael er super sød. De sagde, 'ham kan du godt tage med hjem', sagde hun med et grin.

Vil flytte sammen

Selvom parret ikke har været kærester længe, så taler de allerede om at tage deres forhold det næste skridt.

- Vi taler allerede om at flytte sammen. Hjemme hos mig, sagde Michael Sommer.

