'Skatter' jubler: Tager stort skridt med kæresten

Seerne kunne sidste år målløse se til, da Michael Sommer og Christina Arenholdt Nielsen deltog i 'Gift ved første blik' og leverede en af de mest vanvittige rutsjebaneture, man har set på dansk tv.

Først var parret smaskforelskede og kaldte hinanden 'skat' og 'skatter' i ét væk. 'Jeg elsker dig' blev sagt allerede på den efterfølgende bryllupsrejse, men kort efter indtraf nedturen.

'Skat' blev erstattet af skænderier. Ægteskabet holdt ikke, men inden de gik hvert til sit, blev Christina gravid og måtte få en abort.

I december kunne 28-årige Michael afsløre, at han havde fundet kærligheden på ny, og til Reality Awards denne måned ankom de hånd i hånd på den røde løber.

Michael vil endnu ikke afsløre, hvor han har mødt den 25-årige Maria, men der er ingen tvivl om, at de er smaskforelskede.

De har nu her knap to måneder inde i forholdet besluttet sig for at tage et stort skridt sammen.

- Maria er flyttet ind hos mig i mit hus i Knabstrup. Det er måske lidt hurtigt, men det er mega-dejligt. Man kan jo lige så godt springe ud i det, når det føles rigtigt. Jeg boede alene før, og hun boede hos sine forældre i Kalundborg. Så vi tænkte bare, at vi lige så godt kunne gøre det, nu hvor vi er vildt glade for hinanden, fortæller Michael til Ekstra Bladet.

Det er tydeligt at se, at der er en kvinde, der er flyttet ind hos Michael. Privatfoto

- Hun har ommøbleret huset til et rigtigt Barbie-prinsesse-hjem. Det er også fint nok, hvis det gør, at hun føler sig hjemme. Jeg føler mig stadigvæk hjemme, men det kan da godt være, at vi ændrer lidt stilen undervejs, hvis det bliver for tøset for mig. Jeg havde dog ikke et sofa-arrangement før, fordi jeg smed det ud, dengang Christina flyttede ind, så på den måde var det jo dejligt, at Maria havde noget med, fortsætter han.

Maria har taget sofa-arrangementet med fra sin butik i Borup. Privatfoto

To ekstra roomies

Ikke nok med at Maria er flyttet ind til Michael - to ekstra beboere er også flyttet ind i huset. Det var dog noget, Michael havde været meget skeptisk omkring.

- Jeg har aldrig været kattemenneske, og hun har to katte. Jeg fortalte hende, at jeg ikke var vildt glad for, at kattene kom med, men jeg gik med til at give det en chance, og nu kan jeg egentlig meget godt lide dem. De er jo søde nok, lyder det fra Michael, der fortæller, at parret holder sig til kattene i stedet for rigtige børn indtil videre.

De to katte føler sig allerede godt hjemme i huset. Privatfoto

- Vi skal i hvert fald giftes, inden vi skal have et barn sammen. Det vil jeg gerne. Jeg har dog ikke lige friet endnu, men jeg er jo en meget spontan person, så lige pludselig gør jeg det nok en dag, hvor jeg lige føler for det. Jeg har dog ikke nogen deadline i forhold til, hvornår jeg gerne vil have, det skal ske, forklarer han.

Michael bliver inden længe aktuel i 'Ex on the Beach'. Mon det kan være her, han og Maria og har mødt hinanden? Privatfoto

