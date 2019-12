Skatter springer ud i nyt projekt

År 2019 har været lidt af et år for 28-årige Michael Sommer.

Først så vi ham i DR-programmet 'Gift ved første blik', hvor han blev smedet sammen med Christina Arenholdt Nielsen, som han senere gjorde gravid. Da parret gik fra hinanden - og opgav barnet - tonede han pludselig frem på TV2, hvor han i 'Go' aften Live' datede en kvinde med bind for øjnene i forbindelse med et eksperiment.

I sidste uge kunne Ekstra Bladet afsløre, at Michael i løbet af efteråret har været i Brasilien for at medvirke i den kommende sæson 'Ex on the Beach', og desuden kunne Michael også fortælle, at han har fundet sig en ny kæreste.

Michael og Christina i 'Gift ved første blik'. Michael ønsker endnu ikke at vise sin nye kæreste frem. Foto: DR

Nu kan Michael endnu engang løfte sløret for et nyt projekt. Han har nemlig besluttet sig for at starte på en ny uddannelse i starten af det nye år.

- Jeg skal i gang med at uddanne mig til personlig træner fra februar 2020. Jeg har altid gået med tanken om det, og nu er jeg så begyndt at træne en del mere, blevet glad for det samt fået en masse nye følgere, der gerne vil høre om det. Derfor var det oplagt at kaste sig ud i det. Der er nemlig rigtig mange på Instagram, der spørger mig om kost-og træningsråd, så det er super fedt, fortæller Michael til Ekstra Bladet.

- Jeg trænede meget inden 'Gift ved første blik', men så gik det lidt stå i programmet, da jeg ikke rigtig kunne finde tid til det. Efterfølgende er jeg så gået i gang igen, og jeg træner seks gange om ugen nu. Derudover går jeg også meget op i kost, og jeg har min egen coach for at motivere mig selv, fortsætter han.

Vil leve af egne klienter

Michael fortæller, at han gerne vil uddanne sig som personlig træner, så han kan optimere sin egen træning og få en bedre forståelse for sundhed generelt. Han har dog også en drøm om, at uddannelsen kan føre til mere end det.

- Jeg føler mig meget motiveret af Gustav Salinas og Morten Kjeldsen fra 'Ex on the Beach', og jeg tænker, at det kunne være fedt, hvis jeg ligesom dem kunne få bygget noget op ved at få nogle faste klienter og måske leve af det på sigt. Det kunne være super nice. Måske kan jeg også komme til at sælge træningstøj ved at promovere det. Når man er et kendt ansigt, kan man jo ofte få folk til at købe det, fordi man selv har det på, forklarer Michael og fortsætter:

- Det er i hvert fald spændende at se, hvor det kan føre hen. Så nu må vi se, hvad fremtiden viser.

Michael i træningstøjet og på vej i fitness. Privatfoto.

Michael mangler kun et halvt år på skolebænken, før han kan kalde sig social-og sundhedsassistent, men selvom han har sat det på pause nu, betyder det ikke, at han helt har lagt det på hylden for i stedet at blive personlig træner.

- Grunden til, at jeg ikke tog det sidste halve år her i efteråret, var, at jeg var med i 'Ex on the Beach', og dermed ikke havde tid. Men jeg overvejer at gøre det færdigt i det nye år, for personlig træner-uddannelsen er kun i weekenderne. Jeg har dog ikke besluttet mig endnu, forklarer han og tilføjer:

- Jeg arbejder som social-og sundhedshjælper nu, og det fortsætter jeg med, da det er der, jeg får min hovedindtægt, men jeg tænker, det godt kan kombineres med at være personlig træner. Jeg har meget nattearbejde, så der kunne det være oplagt at lægge en masse træningstips osv. op, når jeg alligevel har god tid til det.

