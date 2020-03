Skatter springer ud i nyt vildt projekt

'Gift ved første blik'-stjernen Michael Sommer har nu besluttet sig for at prøve kræfter med iværksætteri

Der er ingen tvivl om, at 28-årige Michael Sommer er en fyr med gang i, som elsker at have mange bolde i luften og kickstarte nye projekter.

Vi så ham for første gang i DR-programmet 'Gift ved første blik' sidste år, hvor han blev smedet sammen med Christina Arenholdt Nielsen, som han senere gjorde gravid. Da parret gik fra hinanden - og opgav barnet - tonede han pludselig frem på TV2, hvor han i 'Go' aften Live' datede en kvinde med bind for øjnene i forbindelse med et eksperiment.

2019 blev også året, hvor Michael kunne afsløre, at han har fået en ny kæreste, Maria, som han er flyttet sammen med, at han skal medvirke i den kommende sæson 'Ex on the Beach' på Kanal 4, og at han har sat sin uddannelse som SOSU-assistent på pause, da han vil uddanne sig til personlig træner.

Se også: 'Gift ved første blik'-par afslører: Dét tjener vi

Nu har Michael dog atter kastet sig ud i et nyt, stort projekt:

'Så er en exceptionel aftale i hus! En helt særlig mulighed har budt sig og indebærer, at jeg med stolthed kan fortælle, at jeg har fået en fin titel som administrerende direktør for Here2care med afdeling på hele Sjælland', skriver Michael på sin Instagram-profil.

Over for Ekstra Bladet uddyber han:

- Det er et vikarbureau med SOSU-hjælpere og -assistenter, som jeg opdagede på en iværksætter-side. De søgte en partner til deres projekt, og det er lige noget for mig. Jeg har arbejdet som vikar i seks år ved siden af min uddannelse som SOSU-hjælper, så jeg har meget erfaring og stort netværk inden for sundhedsområdet.

- Jeg har selv arbejdet for et vikarbureau, hvor de ansatte revl og krat, og mange ting kunne forbedres. Blandt andet ansatte de tosprogede, der ikke kunne snakke dansk til de ældre, og det er så synd, synes jeg. Så jeg kunne godt tænke mig at være med til at starte et vikarbureau op, hvor tingene bare spiller, og jeg ved, at vi kan tilbyde en god service, fortsætter han.

- Jeg er direktør her på Sjælland, og min rolle er så, at jeg skal skaffe vikarer og kunder. Blandt andet har jeg lige holdt møde med Holbæk Kommune, så jeg kan komme på deres liste, de ringer til, når kommunen ikke selv kan levere SOSU-hjælpere og -assistenter.

'Skatter' jubler: Tager stort skridt med kæresten

Se også: Skilt - men har stadig kontakt

En iværksætter i maven

Selvom Michael nu får meget at se til som administrerende direktør for Here2care, betyder det ikke, at han holder pause fra sine andre projekter.

- Jeg har stadig mine klienter, som jeg hjælper med kost, og så har jeg også mit fuldtidsjob på et plejecenter som SOSU-hjælper, hvor jeg arbejder syv dage og har syv dage fri. Så om natten samt de uger, jeg ikke arbejder, kan jeg få Here2care op at køre. Jeg arbejder alt, jeg kan, for at det kan lykkes, så jeg har ikke så meget fritid i øjeblikket. Det er vigtigere, at virksomheden kommer op at køre. Jeg elsker det, men jeg har også altid haft en iværksætter i maven, forklarer Michael, der indtil videre ikke får den store indtjening ud af Here2care.

- Hvis jeg har vikarer ude, får jeg noget honorar, og så får jeg løn, hvis jeg selv er ude på vikarvagterne. Ellers er det gratis arbejde indtil videre, mens jeg får det op at køre. Jeg sidder derfor heller ikke kun på kontoret, da jeg selv tager ud som vikar for at højne servicen, hvis en vikar aflyser på grund af sygdom eller andet. På sigt skal mit fokus dog være på det administrative, forklarer han og tilføjer:

- Det er utrolig spændende, og jeg er så motiveret for det. Det er en chance, jeg ikke kunne sige nej til, da det jo ikke er sikkert, den lige opstår igen. Så derfor må min uddannelse som SOSU-assistent lige forblive lidt længere på pause.

Michael fortæller, at kæresten Maria har fuld forståelse for, at han i øjeblikket arbejder rigtig meget. Hun brænder også selv for iværksætteri, så hun kan relatere til, at arbejdet i perioder kommer først.

Gjorde barnepigen gravid: Nu får det konsekvenser