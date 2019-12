Skiftede til konkurrenten: - Jeg er landet på rette hylde

Når den tidligere 'Sporløs'-vært Ditte Haue ser tilbage på 2019, er der specielt en begivenhed, der overskygger alt andet: Jobskiftet fra DR til TV2.

- Jeg er helt enormt taknemmelig over den flotte modtagelse, jeg har fået fra seerne. Og jeg kniber stadig mig selv i armen hver dag, når jeg går på arbejde, fordi jeg har så gode kollegaer på Nyhederne. Jeg glæder mig hver gang, når jeg har vagt. Så jeg føler mig meget heldig, fortæller den 33-årige tv-vært og gør det samtidig klart, at hun ikke har travlt med at rykke videre:

- Jeg føler, jeg er landet på rette hylde og kunne godt tænke mig at blive her i noget tid. 'Sporløs', vidste jeg, var for en afgrænset periode. Livsstilen, der følger med så mange rejsedage, er svær at forene med et liv med venner og familie i Danmark. Og så elsker jeg bare at lave nyheder. Så det føles helt rigtigt at være landet her nu.

Se også: TV2 snupper populær vært fra DR

Fra Colombia til Odense

TV2's placering på midten af Fyn betyder, at Ditte Haue må indfinde sig med lidt ekstra pendlertid, men som hun selv pointerer, er det ikke nær så slemt, som da hun lavede 'Sporløs':

- Selvom der kan være langt fra Odense til København, så er det jo ingenting i forhold til København/Colombia, som 'Sporløs' krævede. Så jeg synes, det her er luksus i forhold til før, fortæller hun.

- Og så er jeg faktisk begyndt at holde af togturen. På vejen derhen kan jeg arbejde og læse op på dagens nyhedsbillede. På vejen hjem har jeg lige en time at falde ned på, hvis dagen har været lang, og der har været tryk på. Så det passer mig faktisk rigtig godt med en togtur. Og så er Odense jo en dejlig by, som jeg ikke rigtig kendte før.

Se også: DR-vært afslører: Har scoret ministersøn

Back to basics

Selvom hun nød tiden hos Danmarks ubestridte public service-mastodont, er Ditte Haue altså faldet godt på plads ved TV2 - også har jobbet også vækket den gamle nyhedsjournalist i hende:

- Jeg er blevet taget enormt godt imod af alle på TV2, og jeg er meget glad for at være tilbage og lave nyheder. Jeg arbejdede jo på tv-avisen på DR, inden jeg begyndte at lave 'Sporløs', så nyhedsjournalisten i mig har længe savnet at komme tilbage i hjulet, fortæller hun.

Se også: Sandra fandt sine slægtninge i 'Sporløs': - Flovt at have en dybt kriminel familie