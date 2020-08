Skifter spor: Ny karriere med kæresten

Med tv-programmer som 'Dybvaaaaad' og 'Verdensmænd' samt diverse standup-shows er Tobias Dybvad vant til at underholde et voksent publikum, men inden længe kaster han sig ud i et helt nyt projekt målrettet en noget yngre målgruppe.

Sammen med sin kæreste, Marie Stegger Schmidt, som han har sønnen Charley med, udgiver han nemlig børnebogen 'Drillepind' til oktober.

'Bogen 'Drillepind' beskriver en række sjove karakterer, som vi alle genkender fra hverdagen, og måske i os selv, og forklarer i underholdende vendinger, hvad de betyder, og hvordan man genkender dem,' lyder det i en pressemeddelelse, der fortæller, at de vil motivere børn til at øge deres ordforråd.

Her er det blandt andet ord som regelrytter, kong gulerod og charmebøf, der med en pædagogisk tilgang og en række farverige illustrationer og karakterer bliver beskrevet i bogen.

Se også: Dybvad scorer kassen på tv

Det har i mange år været en drøm for Marie Stegger Schmidt at skrive børnebøger, og derfor er det vildt for dem, at resultatet endelig er færdiggjort.

- Man bliver ekstatisk. Man bliver ydmyg og enormt stolt. Og man får lyst til at sable en champagne, fortæller parret til Ekstra Bladet.

Ingen kikset forældre-type

For Tobias Dybvad er det noget nyt, at han skal lave underholdning, der er målrettet børn.

- Ja, normalt laver jeg underholdning til voksne, som skræmmende mange børn ELSKER! Det er en skidesjov udfordring at skulle lave noget der rammer børn - uden at tale ned til dem eller blive sådan en kikset forældre-type, der prøver at tale deres sprog, fortæller Tobias Dybvad og fortsætter:

- Så skal det jo også være noget, som vi selv synes er sjovt, og som rammer de forældre og lærere, der læser med. Det har været den fornemste ambition, og jeg er personligt meget glad for den færdige bog.

Marie Stegger Schmidt og Tobias Dybvad på den røde løber forud for Zulu Awards i februar 2019. Foto: Mogens Flindt

Tobias Dybvad er blevet far

Har sagt op

Marie Stegger Schmidt og Tobias Dybvad blev i sommeren 2019 forældre for første gang, og det var under komikerens barsel, at de fik idéen til bogen.

Derfor sagde hun sit job som sygeplejerske op og forlod en sikker indkomst til fordel for sin drøm.

- Det har været sindssygt spændende og lidt vanvittigt at gå fra faste rammer til at være sin egen chef. Man bliver tvunget til at tænke anderledes, når man ikke har nogen at læne sig op ad og skal sætte sig ind i helt nye ting. På det personlige plan har det givet mig utroligt meget glæde at få lov til at arbejde kreativt, og der er så meget af mig i den her bog. Det føles bare fantastisk og autentisk for mig, fortæller Marie Stegger Schmidt.

- Hvis jeg gik og bekymrede mig, om bogen bliver en succes, eller om vi kan klare det økonomisk, ville det slet ikke have samme drive, så for at være ærlig er det slet ikke det, der fylder. Der er sikkert mange iværksættere, der har det på samme måde. Jeg tror så meget på det her projekt, og jeg synes så meget, det har sin berettigelse. Mit arbejde nu føles slet ikke som et arbejde, men det er lysten til at skabe, der er en kæmpe drivkraft.

Dansk komiker forlovet på Maui

Drømmer stort

For komikeren og kæresten har det været en god oplevelse at danne par både privat og professionelt, og de har samtidig husket at være kærester.

De slår fast, at der udover bogen også er en masse andre ting på vej.

- Herhjemme må man godt drømme stort, så vi snakker da allerede om at lave noget i samme univers på bl.a. norsk og engelsk. Selve figurerne kunne også sagtens kalde på noget merchandise af en art, og så har Marie jo en skuffe fuld af idéer, der skyder i helt nye retninger, siger de.

'Drillepind' bliver udgivet på forlaget Charleys mor, som parret selv har stiftet, så de selv kunne være med i alle processer omkring udgivelsen.

Der er gode penge i at lave underholdning til danskerne for Tobias Dybvad. Det kan du læse mere om her. (+)