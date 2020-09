Skifter spor: TV2-vært stopper

Nadia Filt, der er kendt som vært på TV2 Lorry, er snart fortid på TV2.

Hun har nemlig fundet et nyt job, som betyder, at hun stopper på kanalen og samtidig ikke længere skal være foran kameraet.

Det skriver hun i et opslag på sin Facebook-profil.

I stedet skal hun til at have sin daglige gang i Finansministeriet.

'Jeg har sagt ja til et spændende arbejde. 1. november starter jeg som presserådgiver i Finansministeriet, og jeg glæder mig meget. Tusind tak for fire dejlige år hos de dygtige og dedikerede mennesker på TV 2 Lorry,' skriver tv-værten i opslaget.

Tidligere har Nadia Filt været vært på TV2 Sporten, men i 2016 sagde hun farvel til sportens verden for i stedet at blive nyhedsvært på TV2 Lorry, hvor hun har været vært lige siden.

- Jeg er enormt glad for muligheden. Jeg har længe fulgt med i den spændende udvikling, der sker på TV2 Lorry. Det bliver en god udfordring at prøve kræfter med regional journalistik, og jeg glæder mig meget til at begynde og til at blive en del af holdet, sagde Nadia Filt i forbindelse med skiftet.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Nadia Filt, men det har i skrivende stund ikke været muligt.