Skifter til konkurrenten

Selvom Keld Heick har været at finde ved Hildas side under 'Vild med dans', skifter han snart over til DR med sit eget projekt

Endnu engang er Keld Heick på den røde løber for at heppe på sin kone Hilda, men det er bestemt ikke hver fredag, han kommer til at være til stede, hvis Hilda vel og mærke fortsætter med at gå videre i 'Vild med dans'.

Keld har nemlig en aftale med 'Fællessang' på DR, hvor han skal optræde med sin gruppe 'Four Jacks'.

Det fortæller han til den fremmødte presse ved 'Vild med dans'.

- Jeg kan ikke være her hver gang. Jeg har selv et arrangement den sjette november, hvor jeg skal optræde med 'Four Jacks', lyder det fra Keld, der nu egentlig heller ikke spår konen store chancer - selv efter succesen sidste fredag.

Tror ikke helt på det

- Så dygtige som de andre er, kan det jo ikke vare længe, før hun er hjemme igen, lyder det med et smil.

Keld har nemlig været i gang med al det praktiske derhjemme, og derfor savner han også sin Hilda.

- Jeg er splittet. Jeg håber jo, at hun klarer den, men jeg glæder mig også, til hun er hjemme igen, siger han og fortæller, at han allerede har lært lidt af Hildas fravær.

- Jeg har lige lavet medisterpølse, og jeg fik da også ros, selvom jeg skulle have hjælp med sovsen, fortæller musikeren.

