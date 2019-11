Skilsmissen har truet før: Var utro med balletdanser

Torsdag kom den 54-årige tv-vært Bubber med en chokmelding, da han fortalte til Ekstra Bladet, at 28 års ægteskab med hans kone, Christina 'Ibsen' Meyer, er slut, og at han samtidig venter barn med en ny kvinde.

Det er dog langtfra første gang, der er knas i ægteskabet mellem Bubber og Christina 'Ibsen' Meyer.

Blandt andet har Bubber tidligere i tv-programmerne 'Danmark ifølge Bubber' og 'Stjernerne på slottet' afsløret, at han for år tilbage har været Christina Ibsen Meyer utro med en balletdanserinde i det cirkus, hvor de begge arbejdede på daværende tidspunkt.

- På et tidspunkt trak jeg hende til side og kyssede hende, og så tænkte jeg, at det var sgu meget lækkert, fortalte Bubber om begyndelsen på sin affære, der endte med, at han inviterede sin cirkus-kollega på hotel.

Lagt for had efter chok-brud: - Det er rigtig hårdt lige nu

Da 'Ibsen' blev klar over utroskaben pakkede hun alle sine ting og tog parrets fælles datter Sofia med sig. Det førte til et ultimatum.

- Der lå en post-it på køkkenbordet, og så skrev hun: 'Jeg bor her ikke mere', og så stod der så, at her er nummeret på en psykolog, og lad være med at ringe, før du har snakket med psykologen, fortalte Bubber videre om den dramatiske epsiode.

Bubber fortalte fredag til Ekstra Bladet, at det har været hårdt at offentliggøre skilsmissen. Foto: Mie Brinkmann

Chokerende sårbar

For Bubber var det en øjenåbner.

- Det var virkelig et wakeupcall. Jeg havde overset alle blinkende lamper, har han tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

- Da ordene faldt, kunne jeg ikke mærke noget som helst, men for første gang blev jeg klar over, at jeg kunne miste alt det, jeg hidtil bare tog for givet og troede på. 'Ibsen' er jo det halve af mit liv. Min historie. Mine børns mor ... Jeg blev chokeret over, hvor sårbar jeg var ... hvor let det er at miste noget, der er så svært at bygge op, sagde han videre.

Går fra konen: Venter barn med ny kvinde

Bubber og 'Ibsen' blev gift i 1991. Sammen har de børnene Sofia, Oscar og Laura, der alle er voksne. I maj i år fødte Bubbers datter Sofia en søn, og dermed blev Bubber morfar for første gang.