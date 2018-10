Skilt efter 10 år: Nu står 'Vild med dans'-darling frem med ny kæreste

Det var en glad Vickie Jo Ringgaard, der fredag mødte op i 'Vild med dans'-studierne på Amager, hvor hun har haft sin gang som danser indtil 2010.

Her havde hun nemlig for første gang sin nye kæreste under armen.

Kæresten hedder Niels, og de to har boet sammen siden januar.

- Vi har mødt hinanden gennem fælles venner, og så flyttede vi sammen i januar. Vi har faktisk lige købt hus sammen i Aarhus, som vi flytter ind i sammen i december, siger en glad Vickie Jo til Ekstra Bladet.

Vickie Jo overværede fredag 'Vild med dans'-showet med sin nye kæreste. Foto: Mogens Flindt

Faldt for mange ting

Ifølge Vickie Jo er det svært at sige præcis, hvad hun faldt for ved Niels. De to passer pare godt sammen, mener den tidligere 'Vild med dans'-deltager.

- Der er simpelthen så mange gode ting ved ham. Han er bare skøn, og så deler vi samme værdier. Dog ikke dans. Fredag var første gang, jeg introducerede ham for det univers. Men han synes, at det er meget spændende, siger Vickie Jo.

- Vi er bare rigtig glade og lykkelige, understreger hun.

Niels slog allerede benene væk under Vickie Jo sidste efterår, blot et par måneder efter at hun blev skilt fra ægtemanden Jesper, som hun dannede par med i ti år.

Sammen har Vickie Jo og Jens datteren Malou. Niels har ingen børn, og Vickie Jo vil da heller ikke afvise, at der er børn på programmet for det forelskede par ude i fremtiden.

