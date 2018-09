Skilt efter 22 år: Dansk skuespiller står frem med ny kæreste

Tilbage i juli i år annoncerede skuespilleren Alexandre Willaume, at han var blevet skilt fra sin kone gennem 22 år.

Men nu har han fundet kærligheden på ny.

Det skriver Se og Hør.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Alexandre Willaume de dejlige nyheder.

Den 45-årige skuespiller fortæller, at han nu danner par med 40-årige Lillie Østergaard, der driver skønhedssalonen Dollface i København.

- Det er rigtigt, at jeg fået en kæreste, og det er skønt og dejligt, siger han til Ekstra Bladet.

- Men mere har jeg ikke lyst til at sige om det lige nu. Det er meget nyt, og jeg synes, at det er en privat sag. Jeg melder mere ud, når jeg er klar til det.

Han ønsker derfor heller ikke at fortælle, hvordan parret har mødt hinanden.

- Men vi har det rigtig godt sammen, lyder det afsluttende fra Alexandre Willaume.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her ses Alexandre Willaume med sin ekskone Henriette og deres to sønner. Foto: Philip Davali

Skilt efter mange år

I juli meldte Alexandre Willaume ud, at han skulle skilles fra hustruen Henriette, som han på daværende tidspunkt havde været gift med i 22 år.

Ifølge skuespilleren skete det i fred og fordragelighed.

'Henriette og jeg har valgt at gå fra hinanden efter 22 år. Det er selvfølgeligt ikke let, men vi skilles som venner og med en stor respekt og kærlighed for det, vi har haft, og det faktum at vi har to skønne drenge, vi har skabt og vil gøre alt for', skrev han i et opslag på Instagram.

Da Ekstra Bladet talte med Alexandre Willaume i forbindelse med offentliggørelsen af skilsmissen, havde han ikke meget mere at tilføje.

- Det er ikke noget, jeg ønsker at sige det store til. Det er, som det er. Det er mange år, og vi skilles, som vi gør, med stor kærlighed. Jeg går kun offentligt med det, fordi vi skal finde en lejlighed på Østerbro til Henriette, lød det dengang fra skuespilleren, der nu har fundet kærligheden på ny.