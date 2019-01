Skilt for et år siden: Nu har dansk popstjerne scoret kollega

2017 var et turbulent år for den danske sangstjerne Oh Land.

Her blev hun skilt fra sin daværende mand, Eske Kath, som hun havde været gift med i fem år. Sammen har de sønnen Svend på to år.

Men for nylig fortalte den 33-årige sangerinde i et interview med ALT for damerne hemmelighedsfuldt, at hun havde fundet kærligheden på ny efter den svære skilsmisse.

I interviewet ønskede hun dog ikke at sætte navn på sin nye kærlighed, men fortalte blot, at han var musiker ligesom hende.

Men nu kan Se og Hør løfte sløret for, hvem 'X Factor'-dommeren har kastet sin kærlighed på.

Der er tale om musikeren Adi Zukanovic, der ligesom Oh Land er musiker, og som hun ad flere omgange har arbejdet sammen med og optrådt på scener sammen med rundt omkring i Danmark.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Dorthe Maach, der er sangerindens manager, at Oh Land - med det borgerlige navn Nanna Øland Fabricius - og Adi Zukanovic har fundet sammen.

'Jeg kan bekræfte, at Nanna og Adi er kærester', skriver Dorthe Maach i en mail til Ekstra Bladet. Derudover har hun ikke yderligere kommentarer til forholdet.

Adi Zukanovic til koncerten The Music of Nicolai Munch-Hansen. Foto: Ritzau Scanpix

Anerkendt musiker

I 2017 modtog Adi Zukanovic prisen som årets danske musiker til Steppeulv-prisfest og Odense Live Hovedprisen.

Han er uddannet fra Syddansk Musikkonservatorium som pianist, og han har ud over Oh Land også arbejdet sammen med blandt andre Hanne Boel og Kira Skov.

Adi Zukanovic kommer oprindeligt fra Bosnien, men er vokset op på Langeland, da familien flygtede fra deres hjem i Sarajevo. Herefter boede de i en længere periode på et asylcenter.

- Asylcenteret var egentlig et fint sted, men det var et meget kaotisk sted at være, fordi der var så mange mennesker, som havde mistet. Nogle havde mistet deres forældre, nogle havde mistet deres børn. Vi var så heldige, at vi slap for store tragedier, har han tidligere fortalt i et interview med Politiken.

Har kæmpet sig op

I interviewet med ALT for damerne satte Oh Land ud over sit nye forhold også ord på, at hun har kæmpet for at komme ovenpå efter skilsmissen fra Eske Kath.

- Det sidste år har været virkelig udfordrende. Jeg har følt, at jeg har skullet rekonstruere min virkelighed efter skilsmissen. Samle puslespillet på ny. Brikkerne passede næsten, men ikke helt, og nu skal jeg så samle det én brik ad gangen igen, og det er jeg i gang med. Det er en lang proces, for vi var sammen længe. For alle, der gennemgår en skilsmisse - om det har været frivilligt eller ufrivilligt - et det en kæmpe sorg, at illusionen om den perfekte familie ikke holdt. Et brud er altid skidehårdt, men når der er et barn involveret, så er det en helt anden skyldfølelse, som det kan tage rigtig lang tid at bearbejde, siger hun i interviewet.

Til Se og Hør har Oh Land tidligere fortalt, at hun og Eske Kath klarer livet som skilsmisse-forældre rigtig godt.

- Det er en ny hverdag, som vi har fået rigtig godt styr på. Der er ingen konflikter der. Det hele går - som en moderne familie nu engang gør det.