Skilt for få måneder siden: Nu skal hun giftes igen

Tv-lægen Charlotte Bøving fortalte for to måneder siden, at hun var blevet skilt fra hustruen Pernille Lok, som hun havde været gift med i to år.

Kort efter afslørede hun, at hun igen havde fundet kærligheden og var blevet forelsket i Christina Jørgensen, som hun nu kaldte sin kæreste.

Nu har Charlotte Bøving så været på knæ for sin nye kæreste, og de to skal derfor giftes.

Det afslører parret på deres Instagram-profiler.

'Hun sagde ja', skriver 52-årige Charlotte Bøving til et billede, hvor hun holder om Christina Jørgensen.

Også Christina Jørgensen har delt den glædelige nyhed på sin Instagram-profil.

'Jeg vil ikke risikere at miste dig, sagde verdens dejligste og min Charlotte. Jeg smelter. Og jeg er lykkeligere end lykkelig. I livets træ om min hals, ligger der en seddel i med ordene 'Kære Christina. Vil du gifte dig med mig', skriver hun.

Her ses parret sammen til premiere på 'Last Christmas'. Foto: Anthon Unger

Til Ekstra Bladet fortæller en lykkelig Charlotte Bøving, at hun gik på knæ for Christina Jørgensen nytårsaften.

- Da rådhusklokkerne ringede, hoppede vi ind i det nye år, og der blev jeg så siddende på mit knæ og kiggede op på Christina. Hun var forvirret og spurgte, om jeg havde slået mig, men så spurgte jeg hende, om hun ville gifte sig med mig, og det ville hun heldigvis, siger Bøving med et smil og fortæller, at Christina Jørgensen i den anledning fik et helt særligt smykke, som symboliserer livets træ.

- Vi er sindssygt glade. Jeg har været glad, lige siden vores kærlighed smeltede sammen. Derfor har jeg også planlagt frieriet i noget tid, og så tænkte jeg: 'Hvilken dag er bedre end nytårsaften, hvor man er i selskab med alle sine venner'? , siger hun og tilføjer:

- Så det blev en stor fest, og vi dansede, til jeg ikke kunne gå mere, men det er jo bare fantastisk, når det er af glæde. Begge Christinas unger var også henrykte, så det er bare dejligt.

Er der altid

Selvom Charlotte Bøving er klar over, at deres forhold har udviklet sig meget hurtigt, så understreger hun, at det føles helt rigtigt nu at have friet til Christina.

- Det er og har været en stormende forelskelse. Vi har allerede haft mange udfordringer i vores forhold på den korte tid, vi har været sammen. Vi har en stor distance mellem os, og så har der været mit kræftforløb, og hun har bare været der hver gang, når det har været svært. Vi har stimlet endnu mere sammen, når der har været modstand, og hun er ikke løbet væk. Det er jeg meget taknemmelig for.

Selvom frieriet kun netop har fundet sted, er parret allerede nu gået i gang med at planlægge den store dag.

- Vi har allerede en bryllupsdato, som er den 20.06.20. Vi er begge junibørn, og så var det en dag, hvor vores venner og familie kan deltage. Så det passede bare godt. Det bliver en stor fest på Carolinelund i Fredericia, siger den nyforlovede tv-læge.

Lever med kræft

Charlotte Bøving har flere gange fortalt åbent om, at hun lever med uhelbredelig tarmkræft, som bliver holdt i ro.

For et par måneder siden fandt lægerne dog en række pletter på hendes lunger, og det fik tv-lægen til at frygte, at kræften havde spredt sig.

Heldigvis fik Charlotte Bøving positive svar efter en række omfattende undersøgelser. Pletterne var nemlig næsten gået væk.

- Jeg sad med gåsehud, da vi skulle have svaret, og min kæreste brød sammen og græd i en halv time. Hun var så lettet, fortalte Charlotte Bøving i den forbindelse til Ekstra Bladet.

- Det er første gang, at jeg har været nervøs før en scanning. Jeg har fået så meget at leve for med min nye kæreste, familie og så videre. Man kan ikke undgå at gå rundt og tænke, at det kan være en helt ny kræftform, men jeg har tilladt mig selv at leve imens, sagde hun videre.