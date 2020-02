Skilt - men har stadig kontakt

Efter sæsonafslutningen på den seneste sæson af 'Gift ved første blik' virkede det umiddelbart til, at alt var fryd og gammen mellem Henriette Hansen og Claus Henriksen.

Ved kærlighedseksperimentets slutning valgte de at forblive gift og give deres ægteskab en chance, da kameraerne slukkede. Efterfølgende blev ægteparret dog skilt, men da de ikke kunne undvære hinanden, fortsatte de som kærester.

I slutningen af oktober, efter at have givet forholdet adskillelige chancer, nåede Henriette og Claus dog til den erkendelse, at de var bedre som venner.

Nu er der gået tre måneder, og på trods af bruddet har de stadig kontakt.

- Henriette og jeg har snakket lidt sammen, men ikke så meget. Der er ingen sure miner mellem os, men jeg tror ikke lige umiddelbart, at der kommer til at blive mere romantik mellem os igen. Vi må se, hvad fremtiden byder, lyder det fra Claus, der dermed stadig leder efter den eneste ene.

Claus håber på, at han i nærmeste fremtid finder kvinden, han kan dele resten af livet med. Foto: DR/Snowman Productions ApS

- Det er ikke, fordi jeg decideret er på jagt, men jeg vil da gerne finde en sød pige, det er der ingen tvivl om. Lige nu fokuserer jeg bare på arbejde og renovering af mit hus. Så det går stille og roligt med mig, forklarer han.

Han er ikke afvisende for at medvirke i mere tv.

- Kommer der er program, hvor jeg kan se seriøsiteten i det, kunne jeg godt være frisk. Det er dog slet ikke, fordi det er noget, jeg går efter. Jeg var jo ikke med i 'Gift ved første blik' for at komme i tv, men for at finde kærligheden. Det ændrer dog ikke på, at det var en god oplevelse, forklarer han.

Claus fortæller, at han stadig ofte bliver stoppet af folk, som spørger ham ind til programmet, og hvordan han har det. Det ser han dog kun positivt på.

