Skønt at spille sammen med min elskede

– Hvordan har det været at lave ’Straight Forward’, som primært foregår i New Zealand?

– Det har været en kæmpe oplevelse. Bare det at komme til New Zealand og arbejde med alle mulige nationaliteter. Man finder ret hurtigt ud af, hvor meget vi ligner hinanden, og at de samme udfordringer dukker op. Og at være der med sin elskede har været skønt.

– Hvad har du bedst kunnet lide ved at spille din rolle som politimanden Qvist?

– Det er noget sjovt over en karakter, der er så forhippet på at få genrejst sin ære, at han forfølger et menneske til den anden ende af verden. Han er blevet stærkt ydmyget i starten, og det kan han simpelthen ikke snuppe. Det er sjovt med en karakter, der er så stålsat.

– Hvad er forskellen på at lave en tv-serie i Danmark og New Zealand?

– Deres manus er på en helt anden måde. Traditionen er mere komedie a la ’De uheldige helte’. Altid en lille, kæk replik. Det var en stor forskel, men pisse-interessant. Vi har kunnet få det bedste ud af begge verdener.

– Du har spillet over for din kæreste (Cecilie Stenspil, red.) – hvordan har det været?

– Serien er mest en jagt, hvor hun er et sted, og jeg er et andet, så vi havde ikke ret mange scener sammen. Men når vi havde, og der var sat tre timer af til dem, lavede vi dem på én. Når man kender hinanden så godt, så går skuespillerarbejdet lynhurtigt. Det er en fornøjelse, og hun er bare vildt dygtig.

Cecilie Stenspil og Troels Lyby danner par helt privat – og spiller over for hinanden i ’Straight Forward’. Foto: Jakob Jørgensen

– Hvad er forskellen på at lave tv og film?

– Film er federe på den måde, at der er mere tid, mere lækkert lys, og instruktøren går mere op i, om han får, hvad han skal bruge. Tv-seriens dramatik er skruet anderledes sammen. Karaktererne skal nogle gange sige noget, fordi publikum har brug for det. Film er knap så informations-tunge.

– Er der roller, du stadig bliver identificeret med, når du går i Netto?

– Det er heldigvis forskelligt, men det er komedierne, der ligger højest hos folk. Nogle gange kan de være indforstået med en replik fra ’Blå Mænd’, som jeg overhovedet ikke kan huske. Men det er kun sødt. Folk vil som regel kun det bedste.

– Hvor og i hvilke sammenhænge kan man opleve dig i den næste tid?

– Lige nu forsøger vi at holde lidt fri med den lille. Men jeg skal på Grønnegårds Teatret, hvor vi starter prøver til maj. Og så går vi lidt og venter på forskellige tv-projekter – eventuelt om der er flere sæsoner i sprøjten på denne her.

Alle afsnit af ’Straight Forward’ kan ses på Viaplay fra 17. april.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tre jeg selv ka’ li’

1 ’Forbrydelsen’

Foto: Tine Harden/DR

– Det var et step up i forhold til kvalitet og i forhold til det, der havde været før.



2 ’Manden med de gyldne ører’

Foto: DR

– Helt vildt vittigt skrevet. De spillede fremragende. Og jeg forstod faktisk ikke, hvorfor den ikke fik en sæson mere.



3 ’Strandvaskeren’

Foto: DR

– Den gjorde dybt indtryk på mig som barn.