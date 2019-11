Skræmt Bendixen: - Jeg anede ikke, hvor galt det var fat

Britt Bendixen har holdt lav profil, siden hun i juli gennemgik en dobbelt bypass-operation, der tvang hende til af melde fra som dommer i denne sæson af 'Vild med dans', men nu fortæller hun til Ekstra Bladet om sin alvorlige sygdom og tiden efter.

- Jeg har valgt at have ro på min eksistens dette efterår og vinter, men overordnet set her jeg det godt. Jeg har også holdt lidt foredrag, siger hun og fortæller, at det var under en omgang senior-tennis, hun blev opmærksom på, at noget var galt.

Britt Bendixen er ved at være oven på efter den store operation i juli. Foto: Mogens Flindt

- Det begyndte at stramme om brystet, så jeg skyndte mig at komme til lægen. Jeg anede ikke, hvor galt det var fat. Tænkte, at det nok var stress. Men jeg blev fluks sendt på hospitalet. Og selvfølgelig blev jeg bange. Det har været en stor omgang - det er det jo med sådan en hjerteoperation.

Efter et længere genoptræningsforløb er Britt Bendixen ved at være sit gamle - 77-årige - jeg. Eller faktisk en bedre version.

- Jeg skal stadig tage den lidt med ro, men jeg kan mærke, at jeg i dag trækker vejret langt bedre end tidligere. Forleden skulle jeg tage trapperne op på fjerde sal, og det gik som en leg. Tidligere pustede jeg ganske gevaldigt, siger Britt Bendixen, der naturligvis trofast følger med hver fredag, når 'Vild med dans' valser over skærmen.



Britt Bendixen og meddommere fotograferet under sidste års kvartfinale i 'Vild med dans'. Foto: Mogens Flindt

- Jeg synes, det er et rigtigt godt år. Alle er meget dygtige, og det er tidligt, at dommernes ti-taller er fundet frem.

Er du inviteret til at overvære årets finale?

- Ja, det er jeg. Jeg er desværre ikke sikker på, om jeg kan komme - muligvis er jeg på en lille ferie på det tidspunkt, siger Britt Bendixen, der for omkring tre uger siden var på sin første ferie efter den store operation.

- Jeg var i Sydspanien med familien - Malaga og Gibraltar. Det var dejligt.

Ser vi dig som dommer i 'Vild med dans' næste år?

- Det kan jeg ikke svare på lige nu.