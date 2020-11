Skræmte børnene: Nu forklarer han 'psykisk nedtur'

Fans og popcornelskende danskere kunne følge ivrigt med, da YouTuberen Albert Dyrlund sidste sommer indledte en vanvids-spiral af mærkelig opførsel, der til sidst førte til, at de børn, der tidligere forgudede ham, pludselig blev bange for ham.

På sociale medier kunne man følge ham barbere håret af, røre ved hundelort, slikke på skovsnegle og andre mystiske ting, mens andre influencere udtrykte bekymring for hans ve og vel.

Der var sjovt nok altid et kamera i nærheden, og det stank langt væk af et 'mediestunt', som influencere kalder det, når de narrer deres mindreårige følgere.

Taler ud om vanvittig video

Og nu – 17 måneder efter 'nedturen' begyndte - er Albert Dyrlund klar til at lægge kortene på bordet: Hele det såkaldte 'mediestunt' handlede om at promovere hans sang 'Vafler', men det handlede også om et imageskifte.

- Jeg kunne mærke, at jeg havde lavet sange i mange år, og jeg var selv lidt et barn, da jeg lavede 'Hellerup-dreng' og 'Emoji', men jeg ville gerne, at det skulle spilles på klubber. I stedet blev det mere og mere en børneting.

- Jeg optrådte i storcentre, og dem, der hørte min musik, blev yngre og yngre. Det var ikke den vej, jeg ville. Det var klubberne og festivalerne, jeg selv så som min målgruppe. Og så kom jeg på det her stunt, siger 22-årige Albert Dyrlund, der følges af 214.000 brugere på Instagram og 170.000 på YouTube.

Albert Dyrlund havde hovedrollen i filmen 'Team Albert'. Snart kan han ses på Viafree og Viaplay i sit eget program 'Albert - Sindssygt kendt'. Foto: Henrik Petit

'Det virkede'

På den røde løber fortalte han journalister, at han ikke havde det så godt for tiden uden at præcisere, hvad der var galt, og på sine sociale medier fortalte han, at han havde brug for en pause. Da han vendte tilbage, var det med den ene mærkelige vanvidsvideo efter den anden. Og det virkede.

- Idéen var at booste 'Vafler' sygt meget. Det gik amok, og sangen gik nummer to, så det virkede jo, men det blev også større, end jeg havde regnet med.

- Da 'Vafler' kom ud, var der én million profilbesøg på min Instagram. Det var helt vildt, alle snakkede om det, siger han veltilfreds og hævder, at der var lagt en decideret strategi for, hvordan hans 'nedtur' løbende skulle udvikle sig.

'Lidt ked af det'

Det var dog ikke alt, der gik efter planen, for han kunne også se, at de yngre følgere havde svært ved at lure den ironiske distance i hans nedsmeltning.

- Det eneste, jeg er lidt ked af, er, at jeg godt kunne mærke, at der var mange af de yngre børn, der ikke kunne lure, hvad det gik ud på. De syntes, jeg var blevet mærkelig. Da det begyndte, troede jeg, folk kunne se, det var i sjov, at Albert var blevet mærkelig, siger han.

Mediestunt er løbet løbsk: Børn og forældre må beroliges

- Ja, Otterup Kræmmermarked måtte skrive på Facebook, at det var et stunt, og at forældre trygt kunne lade deres børn se dit show?

- De shows var booket før, men til sidst tog det nok lidt overhånd, så jeg ikke selv kunne følge med. Jeg havde faktisk lavet en bagom-dokumentar, hvor jeg ville vise, at det bare var et mediestunt, men så blev det større, end jeg troede, og det ville også være ærgerligt at lade den dø ud, imens det kørte så godt, siger han og tilføjer:

- Det var en sjov periode, og man skal huske, at der var også børn på 9 og 13 år, der sendte mig videoer af, at de dansede til 'Vafler', så der var lige så mange, der syntes, det var fedt. De spillede også min sang i camps på Roskilde (Festival, red.) og i studentervogne, så det virkede jo.

'Vafler' er i skrivende stund streamet tre millioner gange på YouTube og 3,5 millioner gange på Spotify.

Albert Dyrlund under optagelserne til den nye sæson af '5. Gear'. Foto: Olivia Loftlund/Kanal 5

- Ville du gøre det igen?

- Jeg synes, det var mega genialt og sindssygt. Det var fedt, og det er også noget, folk vil huske tilbage på. Jeg er kun ærgerlig over, at jeg troede, folk over 12-13 år kunne se, at det handlede om 'Vafler', og at jeg ikke virkelig var blevet skør. Men jeg kan mærke, at der er folk, der tænker, om jeg var eller stadig er mærkelig. Hvis jeg skulle ændre noget, ville jeg være kommet ud med sandheden noget før. Det er jo først nu, jeg gør det.

- Jeg var også bange for at sige, det var for sjov, og de så ville stoppe med at høre sangen, siger han.

Uenig i titel

Nu kan man komme helt tæt på den rigtige Albert Dyrlund, når der er premiere på det nye Viafree- og Viaplay-program 'Albert – Sindssygt kendt'. Her vil han vise en mere ærlig side af sig selv.

- Den hedder ’Sindssygt kendt’. Er det dit mål?

- Den titel har vi diskuteret meget. De fortalte, hvad den skulle hedde, og jeg sagde, at det ikke kun var det, jeg ville. I introen ville jeg også gerne have sagt, at jeg gerne vil være stjerne og anerkendt, fordi det andet er for mærkeligt at sige. Nu siger jeg: 'Jeg vil være sindssygt kendt', men det er jo fjernsyn. Det skal også klikke.

- Men hvis jeg selv kunne vælge, skulle den ikke have heddet det.