Skrev kæmpehit og blev snydt: - Jeg føler mig så dum

Det er aldrig sjovt at blive snydt.

Men når det er din bedste ven, der snyder dig godt og grundigt, gør det ondt - rigtig ondt.

Det kan hitmageren Henrik Blak skrive under på. Det er ham, der er manden bag mega-hittet 'Nede Mette', der i 2016 blev spillet til uendelighed.

Sangen havde ligget i hans skuffe i årevis, da han fandt den frem og sammen med sin musikalske makker og bedste ven, Besmir Ismaili, gjorde den til den version, som de fleste i Danmark kan synge med på.

Det kørte for makkerparret. Blak spillede hundredvis af job landet over. Pengene fra koncerterne væltede ind - og de væltede sig i luksuriøse rejser og dyr sprut. Han tjente omkring 200.000 kroner om måneden og var ikke bange for at dele med sine venner.

Da festerne i 2018 begyndte at ebbe ud for Blak, opdagede han, at noget var rivende galt. Mens hans kasse var ved at være tom, førte Besmir Ismaili sig stadig frem i dyre biler og en med en ekstravagant livsstil.

Ny dokumentar

I et nyt DR3-program, der kan streames på dr.dk fra i dag, fortæller 30-årige Henrik Blak i en hudløst ærlig dokumentar, hvordan han er blevet snydt af sin bedste ven i en efterhånden kompliceret sag om rettighederne til 'Nede Mette'.

Det er ikke småpenge, der er tale om. Sangen er blevet streamet over 40 millioner gange, og dermed er det millioner af kroner, der nu er mellem de tidligere venner.

Henrik Blak havde aldrig i sin vildeste fantasi forestillet sig, at Besmir Ismaili ville røvrende ham. Han kæmper faktisk stadig med at forstå, at det overhovedet er sket.

- Jeg føler mig så dum. Jeg har taget mange dumme valg i mit liv, men det her er det dummeste, siger Henrik Blak, der godtroende skrev under på en kontrakt, hans ven præsenterede ham for med Flexmusic, som var et mindre pladeselskab under Sony Music.

På den stod der, at Blak ville fraskrive sig rettighederne mod at få et kontant beløb hver måned. Henrik Blak forstod ikke, at det langt fra var til hans fordel.

- Jeg stolede jo blindt på min ven. Det er sgu mig, der har hjulpet ham til at være den, han er i dag, siger Henrik Blak til Ekstra Bladet og fortsætter.

- Hele mit liv har jeg levet på må og få, og jeg var så dedikeret i min drøm om at blive musiker, så jeg tænkte, at hvis jeg fik et fast beløb, så var det godt. Men han har jo tjent millioner på den sang, som i virkeligheden er min, siger Henrik Blak, der helt præcis underskrev en kontakt på 16.666,66 kroner om måneden.

- Ja...der er mange 6-taller. Det er djævlens værk, siger han med et bittert grin.

Knækket

Som det fremgår af dokumentaren, er Henrik Blak i dag flad. Helt flad. Pengene fra alle de spillejobs, han havde i 2016 er væk. Han står i RKI og må sælge det fede mærketøj, han købte dengang for at få råd til at leve.

- Jeg prøver hele tiden at skaffe til dagen af vejen. Og så håber jeg, at skuden vender. Jeg arbejder jo stadig med musik og håber, at jeg kan lave et nyt, stort hit. Men det er svært at være kreativ, når sagen mod Besmir fylder så meget.

Lige nu har både Henrik Blak og Besmir Ismaili advokater på sagen, og efter forgæves forsøg på at indgå forlig, kan de to tidligere venner nemt ende i retten mod hinanden.

- Hele den her sag har taget hårdt på mig psykisk. Jeg er en mand med stolthed, så det er svært at indrømme, at jeg har været knækket. Men det har jeg. Knækket og dum, siger Henrik Blak.

Blak kan godt huske, hvordan det var, da det var rigtig sjovt og han stadig havde penge. Foto: Louis Gretlund

Ekstra Bladet ville selvfølgelig gerne have talt med Besmir Ismaili om sagen. Han kommunikerer gennem sin advokat, Karina Lind Bertelsen. I en mail til Ekstra Bladet skriver hun:

'Både Besmir og Flexmusic er uenige i stort set alle Blaks påstande i programmet, og vi stiller os meget undrende overfor, at Blak og hans advokat vælger at inddrage en retssag, de selv har startet, i et tv program mens sagen verserer. Så længe retssagen verserer, mener vi retten – og ikke pressen – er rette forum at rette påstande mod hinanden. Vi har tillid til, at seerne godt ved, der altid er to sider af en sag. Vi har ikke yderligere kommentarer'.

'Nede Mette - Hittet der ødelagde alt' kan ses nu på DR3 på dr.dk.

Pengene forsvandt

Henrik Blak har prøvet at have penge mellem hænderne, og med lidt fornuft og omtanke kunne han stadig have haft lidt på kistebunden fra 'Nede Mette's storhedstid.

- Om jeg fortryder? Både og. Jeg har sgu aldrig haft penge, så mine venner og jeg fik de vildeste oplevelser, da jeg pludselig havde. Det var en vild tid, hvor vi ikke manglede noget, siger Henrik Blak, der er vokset op i Nakskov i et alt andet end glamourøst miljø.

- På den anden siden, så havde det været ret smart, hvis jeg havde investeret i noget, der løbende ville kunne kaste lidt penge af sig. Men det gjorde jeg ikke, og jeg gider ikke at gå og bruge tid på at fortryde, siger han.

Easy comes - easy goes. Henrik Blak penge fik hurtigt ben at gå på. Foto: Louis Gretlund

Til skræk og advarsel

Henrik Blak har en klar mission med at stå frem med sin historie om hittet, han blev snydt for - og det er ikke medlidenhed.

- Jeg vil selvfølgelig gerne have, at folk skal kende sandheden. Og så vil jeg rigtig gerne advare andre om den her branche. Mange brænder så meget for musikken - ligesom jeg selv gjorde. Så glemmer man at sætte sig ordentligt ind i tingene. Det kan blive en dyr fornøjelse, siger han og fortsætter.

- På en måde føler jeg, at jeg som et kendt ansigt har et ansvar. Det er så vigtigt at informere om, at ikke alle vil en det bedste. Det er en beskidt branche, siger Blak, der ikke ved, om han nogensinde vil kunne tilgive Besmir Ismaili.

- Måske en undskyldning ville hjælpe på det. Jeg ved det ikke. Men jeg ved, at jeg ikke gider at gå og bære nag og være bitter resten af mit liv, siger han.