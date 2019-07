Skrottet: Nu taler TV2 om Hans Pilgaard

TV2 ønsker at give deres 'voksenkanal' et boost

Efter 18 år med 'Hvem vil være millionær', droppede TV2 sidste år det populære quizprogram.

Men nu genoptager TV2 programmet, og optagelserne går allerede i gang i slutningen af september.

Der er dog væsentlige ændringer.

Tv-værten Hans Pilgaard, der var vært i 13 år, vender nemlig ikke tilbage til programmet - der i øvrigt holder flyttedag og rykker fra hovedkanalen til TV2 Charlie.

- De nye afsnit bliver ikke med mig som vært. Det bliver en ny vært, der overtager. TV2 vil gerne prøve noget nyt, når de genopliver det, og det forstår jeg godt. Men på den måde er livet jo melankolsk, fordi der hele tiden sker noget nyt. Tingene flytter sig, og det gør jeg også, forklarede Pilgaard til Ekstra Bladet søndag.

Ikke fravalgt

Det er endnu ikke besluttet, hvem der skal løfte arven efter den 55-årige Pilgaard, lyder det fra Lotte Lindegaard, der er kanalchef for TV2 Charlie i en mail til Ekstra Bladet.

Hun understreger dog, at den populære vært langt fra er blevet droppet.

'Der er ikke tale om, at TV2 eller TV2 Charlie fravælger Hans Pilgaard. Vi er – ligesom seerne – utroligt glade for Hans Pilgaard, som i efteråret 2019 står i spidsen for blandt andet talkshowet 'Hos Hans' og quizzen 'Lige i skabet' på TV2 Charlie.

Hans Pilgaard er færdig som vært på 'Hvem vil være millionær'. Foto: Joachim Adrian

Lotte Lindegaard er ikke i tvivl om, hvad der har fået TV2 til at genoplive formatet endnu en gang.

'Vi havde tanker om at stoppe med at producere nye afsnit, men vi må erkende, at vi har svært ved at tage afsked med et så stærkt format, så vi bevarer ’Hvem vil være millionær?’ i TV2-familien og optager nye afsnit', forklarer hun.

Guf til det grå guld

Om grunden til, at 'Hvem vil være millionær' fremover vil kunne ses på den såkaldte 'voksenkanal' - nemlig TV2 Charlie - forklarer Lindegaard, at seertallene måske ikke overraskende viser, at interessen er stor i kanalens primære målgruppe for danskere over 50 år.

'Derfor har det været oplagt for os at bruge netop Charlie i forbindelse med en relancering af 'Hvem vil være millionær?' med ny vært. Herved giver vi kanalen, der i 2019 er Danmarks fjerde mest sete, ekstra boost med et program, der matcher strålende med kanalens målgruppe.'

