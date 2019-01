Skruk popstjerne afslører: Der går ikke lang tid

Det var en glad og storsmilende Christopher, der onsdag aften mødte op på hotel d'Angleterre i indre København for at støtte sin kæreste, modellen Cecilie Haugaard, der skulle gå model til Charity Catwalk i forbindelse med Copenhagen Fashion Week,

Det hele kører nemlig bare på skinner for parret lige for tiden. For nylig blev han og Cecilie Haugaard forlovet, og de er lige nu i fuld gang med at planlægge bryllup ned til mindste detalje.

- Det går rigtig dejligt. Det gør det som regel, når man er i den der forlovelsesfase. Det et meget dejligt og nyt og spændende, lød det fra Christopher, der også afslørede lidt flere detaljer om det kommende bryllup.

- Brylluppet bliver til sommer. Jeg tror, at det bliver verdens fedeste bryllup. Det bliver en stor fest, sagde popstjernen.

Christopher er snart aktuel med nyt album. Foto: Per Lange

Udvider snart familien

Til spørgsmålet om, hvorvidt parret har børn i tanker, var svaret klart:

- Ja, det sker lige om to uger, sagde Christopher med et grin.

- Ej. Der går ikke så lang tid. Vi er ikke i gang, men jeg kan ikke lade hende vente meget længere. Der går nok ikke så forfærdeligt længe, lød det fra en hemmelighedsfuld Christopher.

Ved siden af bryllupsplanlægningen er der dog også blevet tid til at arbejde på noget ny musik.

- Der meget travlt ellers. Jeg skal ud og rejse lidt, og så har jeg lige færdiggjort et album, der kommer lige om lidt. Så der er bare god stemning, smilede Christopher.