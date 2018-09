Skudt i Masha: Fedt med Baywatch-billeder

Internet-magasinet M! har kåret 'Månedens Crush' for september, og det er bestemt ikke svært at forstå valget.

Det er faldet på modellen Masha Lund, der til daglig bor i Los Angeles og har været mere eller mindre afklædt model i både Maxim og Playboy.

Masha - med russisk mor og dansk far - overrender ikke just fædrelandet, men nu har hun været på besøg for første gang i en halv snes år, og det har M! udnyttet til at få taget nogle lækre billeder i bedste 'Baywatch'-stil ved Amager Strandpark.

Pamel... øh, nej Masha Lund klar til rednings-aktion.

'Det var fedt at skyde billeder i ægte 'Baywatch'-stil hos kyst-livredderne ved Amager Strandpark. Hjemmefra havde jeg googlet, hvordan man skulle se ud til sådan et shoot, og jeg klippede faktisk mit pandehår dagen før for at ligne Pamela Anderson. Det var en fed oplevelse, siger den skønne model til magasinet.

Masha Lund flyttede til Los Angeles for 16 år siden, da et modelbureau havde fået øje på hende. Siden har hun medvirket i musikvideoer med bl.a Eminem og Lady Gaga, reklameret på billboards, prydet velkendte mandeblade, været med i 'Danske Hollywood-fruer', og så har hun en sidegesjæft i LA med at sælge udstyr til kæledyr.

Der er som skrevet længe mellem besøgene i Danmark, men hun har da savnet at være her, siger hun.

'Det var rigtigt dejligt at komme tilbage. Jeg synes faktisk også, at det har været langt federe, end jeg husker det.

