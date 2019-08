Skuespiller afslører: Jeg anede ikke en skid

Den 77-årige Lars Knutzon fortæller om at være med i en tv-serie, der blev hyldet over hele verden

– ’Borgen’ virkede enormt virkelighedstro – gennemgik I en særlig forberedelse?

– Jeg gjorde ikke noget særligt for at forberede mig, jeg kastede mig ud i det uden at ane en skid. Jeg sad faktisk og genså lidt af serien i går, og ’Borgen’ er den bedste af de store serier. Det var hele tiden nye emner, der blev taget op. Og så var der ingen pistoler, død og ødelæggelse. Selve stilen var vigtig, og vi skulle spille realistisk. Men vi indstuderede ikke noget specifikt.

– Er din rolle inspireret af en særlig karakter?

– Nej, det er den ærligt talt ikke. I dag bliver skuespillere jo castet efter udseende og alder. Nu er man, hvad man er, og det er vigtigt, når det skal være virkelighedstro. Jeg havde ikke noget forbillede, og Bent Sejrø eksisterer heller ikke i virkeligheden. Jeg kender ingen, der har haft den rolle i det politiske liv. Det måtte jeg selv rode med, men det var også nemt, fordi det var så godt skrevet.

Lars Knutzon 77 år.

Spillede rollen som Bent Sejrø i DR’s ’Borgen’.

Far til dramatikeren Line Knutzon.

Uddannet på Skuespillerskolen ved Odense Teater i 1967.

– Hvorfor tror du, serien blev så populær?

– Fordi det var godt lavet. Nogle serier kæmper en hård kamp, fordi de hele tiden skal finde på noget. Det problem havde vi ikke, fordi det meste var taget ud af virkeligheden. Den blev hyldet over hele verden. Da jeg gik på Broadway i New York, blev jeg stoppet flere gang og spurgt, om jeg var ’that guy from ’Borgen’. Det grinede min kollegaer meget ad.

– Hvordan var sammenholdet jer skuespillere imellem?

– Vi havde det så hyggeligt, meget udramatisk. Vi mødtes klokken halv lort om morgenen, blev sminket og fortalte vittigheder. Vi øvede også tekst sammen. Især Sidse Babett (Knudsen, red.) havde nogle virkelig lange passager, men det gik, og vi klarede det. Danmarks Radio er en fantastisk arbejdsplads, og jeg håber, den bliver ved med at være det.

– Fik rollen en betydning for din videre karriere?

– Det kan godt være, at den betød noget. Jeg lever jo stadig af at være skuespiller, og jeg er ikke helt ung længere. Jeg lever også af, at jeg bliver ældre og ældre og stadig kan huske mine replikker. Men jeg har ikke på samme måde fået en stor international karriere som nogle af de andre. De havde også mere alderen til det.

Knutzons datter, dramatikeren Line Knutzon, har skrevet en forestilling til Teatret ved Sorte Hest. Her spiller Lars Knutzon sin næste rolle. Foto: Jan Dagø/Ritzau Scanpix

– Hvad laver du for tiden?

– Jeg har lige afleveret en revy på Bornholm, som jeg har instrueret. Den har kørt for fulde huse. Nu skal jeg spille på Teatret ved Sorte Hest i en forestilling, min egen datter har skrevet. Den har premiere 23. september, og det glæder jeg mig til. Jeg skal også iscenesætte en anden forestilling og efter alt at dømme spille med i en ny film. Jeg er ikke afgået ved døden endnu.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tre jeg selv ka’ li’

1. ’Borgen’

Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

– Det er ikke, fordi jeg selv var med i den, men jeg synes, det er den bedste, der er lavet.

2. ’Forbrydelsen’

Foto: Tine Harden/DR

– Jeg synes, det var godt – og fantastisk flot produceret.

3. ’Herrens Veje’

Foto: DR

– Også fantastisk produceret.