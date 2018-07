Skuespiller-babe i 'Lykkehjulet': Helt fantastisk!

Den 31-årige skuespillerinde Stephania Potalivo får æren af at være kategorina i den nye udgave af 'Lykkehjulet', der ser dagens lys til oktober. Hun forudser, at det bliver en sjov opgave

'Lykkehjulet' er tilbage på TV2 i forbindelse med tv-kanalens 30 års jubilæum til efteråret, og mange store værter og bogstavpiger har været med i årenes løs.

Fra 1988 til 2001 var det Maria Hirse, Pia Dresner og Carina Jensen, der stod for at vende bogstaverne i det legendariske tv-program, men nu får skuespillerinden Stephania Potalivo æren. En opgave, som hun ser meget frem til.

- Jeg synes, at det lyder helt vildt sjovt. Jeg kan selv tydeligt huske 'Lykkehjulet', da jeg var mindre. Jeg synes, at det er helt fantastisk, at man genopsætter programmet som en hyldest til TV2. Jeg synes kun, at det er en vildt sjov opgave at være med til noget, som har haft så stor betydning i Danmark, siger Stephania Potalivo til Ekstra Bladet.

Mikkel Kryger skal være vært på 'Lykkehjulet'. Foto: Per Arnesen/TV2

Stephania Potalivo kommer til at danne duo med Mikkel Kryger i 'Lykkehjulet', hvor han kommer til at figurere som vært. De to har tidligere haft et partnerskab ved sangkonkurrencen 'Voice Junior', og Potalivo fortæller, at hun også ser frem til at arbejde sammen med ham igen.

Gik stærkt

Skuespillerinden, der blandt andet er kendt for sine roller i tv-serierne 'Sjit Happens' og 'Mercur', siger, at det ikke er længe siden, at hun blev kontaktet.

- Jeg har ikke vist det i særligt lang tid, at jeg skulle være 'kategorina', så det er gået ret stærkt, fortæller den 31-årige skuespillerinde.

Potalivo ser også frem til at blive en del af hele showet, som hun har gode minder fra.

- Jeg glæder mig til at være en del af et fint og dejligt underholdningsprogram, som man nærmest kun kan blive glad af at se og huske. Jeg synes virkelig, at det er en sjov og god idé, siger hun.

TV2 oplyser til Ekstra Bladet, at der er planlagt seks programmer i forbindelse TV2s 30 års jubilæum med start fra oktober 2018.