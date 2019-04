Skuespiller far for anden gang: - Det er meget hårdt

For et par uger siden blev tre til fire hjemme hos skuespilleren Sebastian Jessen og hans kone Karin Buchardt Poulsen.

De er nemlig blevet forældre til endnu en søn.

Det fortalte den 32-årige Sebastian Jessen, da Ekstra Bladet mødte ham på den røde løber i forbindelse med premieren på filmen 'Til vi falder' i Grand Teatret.

- Jeg er blevet far igen for omkring ni uger siden. Det går rigtig godt. Det er nummer to. En dreng mere, sagde han med et stort smil.

I forvejen har Sebastian Jessen sammen med sin hustru sønnen Hector, som kom til verden i 2014. Men selvom de nu er to børn i det lille hjem, får Jessen stadig sin skønhedssøvn.

- Vi får faktisk sovet om natten. Vores nye søn er smaddersød. Han er, som man kunne ønske sig det. Det er dejligt, og han hedder Wilhelm, afslørede Sebastian Jessen.

Sebastian Jessen er blevet far for anden gang. Foto: Ole Steen

Mere at se til

Alligevel er det dog noget af en omvæltning for ægteparret, at der pludselig er to børn i det lille hjem.

- Det er meget hårdt. Pludselig har vi begge to et barn, vi skal holde styr på, hvor vi har været vant til at dele en. Men det er også sjovt og dejligt. Han ligger der og griner. Det hele er dejligt og godt, lød det fra Sebastian Jessen, der fortsatte:

- Jeg synes, jeg får nok søvn om natten. Det er jo ikke mig, der ammer, sagde han med et stort grin.

- I går var jeg oppe et par gange. Så skal der lige skiftes ble og alle de her ting. I morges lod jeg fruen sove, og så tog jeg drengene klokken seks. Det havde været en meget hård nat for hende, så nu tog jeg den for hende, sagde han videre.

Sebastian Jessen har medvirket i en lang række ungdomsfilm. Blandt andet 'Kærlighed ved første hik', 'Mirakel' og 'Rich Kids'. Derudover har han blandt andet også medvirket i 'Den skaldede frisør' og 'Mens vi lever'.