Skuespiller i smertehelvede: Jeg kunne ikke være i mig selv

Det kan være frygtelig hårdt og livsomvæltende at stå i en livskrise, men man må ikke opgive håbet, for ud af kriser kan der vokse noget smukt.

Nogenlunde sådan indkapsler den danske skuespillerinde Xenia Lach-Nielsen budskabet i Susanne Biers store filmhit fra 2012, 'Den skaldede frisør', som i den kommende tid sættes op som musical.

I musicalversionen af den romantiske komedie indtager Xenia Lach-Nielsen hovedrollen som frisøren Ida, der bliver ramt af kræft og samtidig opdager, at hendes mand, Leif, er hende utro med Thilde fra bogholderiet.

Men da Ida rejser til sin datters bryllup i Italien, møder hun forretningsmanden Philip, som selv er i krise efter at have mistet sin hustru i en ulykke, og de to finder kærligheden i hinanden.

- Jeg synes, at historien er et godt eksempel på, at når man er allerlængst nede, kan man som regel ikke se, at der kan komme noget godt ud af kriserne på den anden side. Men man ikke skal tro, at noget er slut, eller at livet er en lukket dør, fordi man oplever kriser.

- Det er lidt en kliché, at kriser gør dig stærk, men det tror jeg selv meget på, siger Xenia Lach-Nielsen.

Den 48-skuespillerinde har selv oplevet masser af kriser i sit liv, både følelsesmæssigt, arbejdsmæssigt og helbredsmæssigt.

Hun har blandt andet været ramt af fire diskusprolapser i lænden - og er lige kommet sig oven på den seneste.

- Jeg spillede tre teaterforestillinger med diskusprolaps sidste år, og det kan slå en fuldstændig omkuld at have så ekstremt mange smerter, at man slet ikke kan være i sig selv.

- Jeg valgte helt stædigt, at jeg VILLE gennemføre de tre forestillinger for at se, om jeg kunne komme ud på den anden side. Og det gjorde jeg, men det var meget, meget, meget hårdt, fortæller hun.

Støttede sig til stok

Da hun spillede en rolle i Kong Arthur på Det Kongelige Teater i 2019, fik Xenia Lach-Nielsen blandt andet en stok, som hun kunne støtte sig til, fordi hun næsten ikke kunne holde til at stå op.

Men hun kom først og fremmest igennem på stædighed.

- Jeg besluttede, at jeg ville gennemføre forestillingerne, fordi jeg havde oplevet en diskusprolaps tre gange før, og jeg har været så vanvittig frustreret over det.

- For ti år siden fik jeg en diskusprolaps, som jeg blev opereret for, hvor jeg næsten ikke kunne gå. Jeg var i slutningen af 30'erne og et forholdsvist ungt og friskt menneske, men pludselig blev jeg lammet og havde så mange smerter, at jeg ikke kunne bevæge mig rundt nogle steder eller være mor på den måde, jeg gerne ville, fortæller Xenia Lach-Nielsen, som har datteren Rosa med skuespiller Peter Gantzler.

- Når man står i sådan en situation, tænker man: 'Det skal jeg kraftedeme ikke lade mig tyrannisere af igen', siger hun.

I dag synes Xenia Lach-Nielsen, at hun har lært meget af at opleve så stærke smerter.

- De helbredskriser, jeg har haft, har både givet mig en større sårbarhed, men også et blik for, hvad jeg vil være med til og ikke være med til.

- Da jeg var yngre, kunne jeg sagtens klø så hårdt på, at jeg kunne arbejde ud over mine egne grænser. Men i dag er jeg blevet bedre til at stoppe, før jeg overskrider dem, siger hun.

'Den skaldede frisør - The musical' har premiere 5. marts.

Foruden Xenia Lach-Nielsen er Niels Olsen, Maria Lucia, Bodil Jørgensen, Silas Holst og Jakob Fauerby på rollelisten.