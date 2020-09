Skuespiller i voldsomt styrt

Det endte galt for den 51-årige skuespiller Trine Gadeberg, da hun tirsdag var på vej på arbejde på sin cykel.

Her gjorde et øjebliks uopmærksomhed, at skuespilleren, der blandt andet er kendt som Pyt i julekalenderen 'Nissernes Ø', styrtede, da hun kom i karambolage med et sidespejl på en parkeret bil.

'I går cyklede jeg på job uden min hövding cykelhjelm. Jeg var kommet et godt stykke, da jeg opdagede det og havde ikke tid til at vende om. I dag cyklede jeg afsted igen, glemte igen hjelm, men vendte om efter den. På kronprinsessegade hører jeg pludselig udrykning bag mig og jeg forsøger at holde ind. Jeg vender mig lige tilbage for at se hvor langt væk de er, men brager ind i sidespejlet ved en parkeret bil', skriver Gadeberg indledende i et opslag, hun har delt på Facebook.

Trine Gadeberg slap heldigt fra styrtet, der ifølge hende kunne være gået helt galt, hvis hun ikke var kørt hjem for at hente sin cykelhjelm. Foto: Linda Johansen

Opfatter ikke mere

Til Ekstra Bladet fortæller Trine Gadeberg, at hun ikke husker så meget efter det, før hun blev hjulpet op fra vejen, hvor hun var faldet, så lang hun var.

Hun priser sig derfor lykkelig for, at hun vendte om for at hente cykelhjelmen.

- Jeg opfatter ikke rigtig mere, andet end at jeg hører et kæmpe brag, og så lander jeg midt ude på vejen. Jeg var sikker på, at jeg blev kørt over, men det viste sig heldigvis, at det bare var airbaggen, og at jeg ikke var blevet kørt over, for jeg var stadig til stede og kunne opfatte ting, siger hun og fortsætter:

- Jeg var temmelig chokeret bagefter, men der kom heldigvis hurtigt nogle søde mennesker og hjalp mig. Det sætter jeg meget stor pris på. Der kom også et efterchok i går, hvor jeg kom til at tænke på, hvor galt det kunne være gået.

Ifølge Trine Gadeberg blev hun derfor kort efter uheldet overvældet af en følelse af taknemmelighed.

- Det viser jo bare, hvor vigtigt det er at have cykelhjelm på. Vi skal lade være med at være så dumme og tænke på, hvordan vi ser ud, for den cykelhjelm er så vigtig. Jeg tør ikke tænke på, hvad der var sket, hvis ikke jeg havde haft den på. Så tag den nu på, og pas på hinanden derude i trafikken. Det er lige meget, hvordan vi ser ud, for alternativet er så meget værre, lyder opfordringen fra Trine Gadeberg.

Trine Gadeberg fortæller, at hun er sluppet fra uheldet uden de helt store skader, men at hun alligevel var et smut forbi skadestuen efterfølgende.

- Jeg drog på skadestuen i går, fordi min skulder bare blev værre og værre. Heldigvis er der ikke noget brækket. Men musklerne har fået nogle gevaldige riv. Det endte med en slynge og smertestillende, og jeg skal holde mig i ro den næste tid. Så ikke noget med at løbe og lave fitness meget, som jeg plejer, siger hun.