Skuespiller raser over kommunen

Skuespiller Lise Baastrup er vred over, at Frederiksberg Kommune fedter med pasning af børn

Jublen var stor, da 'Cirkusrevy'-stjernen Lise Baastrup og hendes kæreste Jacob Dahl gjorde folkekære Lisbet Dahl til bedstemor for ottende gang.

Men bøvlet viste sig så snart talen faldt på pasning af den nu fem måneder gamle Laura.

For Jacob Dahl og Lise Baastrup har ringe glæde af en af de almindelige daginstitutioner i Frederiksberg Kommune.

Som alle andre teaterfolk og musikere i den kommune har de brug for et pasningstilbud med skæv bagkant, for hverken den 35-årige skuespilleren eller hendes 17 år ældre kæreste, der er forestillingsleder på 'Cirkusrevyen', har eller kan regne med at få et 8-16-job.

Se også: Lisbet Dahl: Mit ottende barnebarn

- Vi er naturligvis privilegerede, idet kommunen gerne vil betale et tilskud til, at vi finder én til at passe Laura, når vi er på job. Men Laura er en slags enebarn med 28 år til nærmeste bror, og som de fleste forældre ønsker vi, at hun skal lære at omgås andre. Den stimulering, som ligger i social omgang med andre børn, får hun altså ikke hjemme i lejligheden, siger Lise Baastrup.

Ekstra Bladet har talt med Børne-unge-direktør i Frederiksberg Kommune, Inger Andersen, og hun forklarer, at dels lever kommunen op til sin pasningsgaranti med pasning i hjemmet, dels har kommunen trods mange skuespillere og musikere blandt indbyggerne aldrig fornemmet et behov for institutioner med lange åbningstid.

- Vi havde indtil dette forår et institution, som havde åbent til kl 21, men den havde ingen børn efter kl 17, så den lukkede vi, tilføjer hun.

Se også: Højgravid skuespiller: Får kun to måneders barsel

Lise Baastrup giver ikke meget for den forklaring.

- I Københavns Kommune har de to døgnåbne institutioner, som er fyldt til randen, så enhver kan jo se, at der er mange med behov for at få passet deres børn om aftenen. Og helt ærligt - skuespillere, musikere og mange andre har da intet at bruge en institution til, hvis den lukker kl. 21. Det er jo midt i vores 'arbejdsdag'. Folk med aftenarbejde skal bruge et sted, der enten har døgnåbent eller først lukker klokken 24 eller 01. Alt andet er ligegyldigt. Men det er da lige lovlig smart af Frederiksberg Kommune at mene, at når ingen lader deres børn være i institution til kl 21, så er der intet behov for afteninstitutioner. De kommer med et tilbud, der er så dårligt, at ingen kan bruge det, og så konstaterer de, at der intet behov er.

Lise Baastrup er blandt kendt fra tv-serien 'Rita'. Foto: Lasse Kofod

Skuespilleren mener, at hendes kommune fedter med pengene til pasning, for selvfølgelig koster det mere at have åbent aften/nat end at have åbent i dagtimerne.

I Frederiksberg Kommune indrømmer Inger Andersen, at der er tale om en betydelig ekstraudgift ved at have aften/nat-åbent, men hun understreger, at der historisk set ingen efterspørgsel er på den type institutioner i hendes kommune.

Se også: Dansk skuespiller i vild forvandling: Kiloene rasler af

- Jeg har aldrig hørt, at nogle i kommunen skulle have det behov, og som sagt: Ingen brugte den institution, der havde åbent til kl 21, understreger hun og tilføjer, at hun i øvrigt tvivler på, at lille Laura vil kunne få plads i Københavns Kommune.

- København har et sandt babyboom, og det betyder, at de sender en del børn over kommunegrænsen til os, fordi de ikke har institutionspladser nok. Men jeg har aldrig, i de mange år jeg har været i denne stilling, hørt, at vi har sendt en familie med aften/nat-behov den anden vej. Vi har ikke haft behovet, og jeg tror ikke, at København har pladsen.

Lise Baastrup ved godt, at det ser sort ud i København, for hun har været på pladsanvisningen med Laura på armen og er blevet afvist, men hun fatter ikke, at når nu København og Frederiksberg i forvejen har en livlig handel med daginstitutionspladser, at der så ikke kan handles med aften/nat-pladser til de frederiksbergborgere, som har det behov.

- Når det kan lade sig gøre i det daglige kommer Laura et par timer i daginstitution, som vi selvfølgelig betaler fuld pris for, selv om det hverken dækker os ind i weekends eller om aftenen. Hertil kommer, at vi så skal betale for pasning, når vi er på arbejde. Det er dyrt og bestemt ikke optimalt for Laura. Da vi besøgte de natåbne københavnerinstitutioner, fortalte de, at de har adskillige børn, hvis forældre slet ikke har aften/nat-behov, så en smule overordnet koordinering, ville løse problemer for mange af os, hvis ikke Frederiksberg Kommune var så fastlåst i sin opfattelse af det manglende behov. Det vilde er, at kommunen har sagt, at det nemmeste for os er at flytte eller skifte jobs, fortæller hun.

Se også: Gravid: Cirkusrevy-baby på vej