Skuffet: - Det er helt forkert

Sarah Dohn er glad for, at Türker trækker sig fra Reality Awards-nomineringen - men hun er ikke så vild med grunden bag

Shitstormen mod donutkongen Türker Alici kan nu være forbi.

Realitystjernen, der i år er nomineret som årets bedste mandlige realitydeltager ved Reality Awards, har nemlig valgt at trække sig fra sin nominering.

Det sker, efter at hans tidligere partner på Paradise Hotel, Sarah Dohn, og en række andre offentlige personer, har rejst kritik af hans nominering, hvor han blev fjernet fra programmet for at kaste en fyldt vandflaske i hovedet på hende.

Som konsekvens har Türker nu valgt at trække sig.

Grunden skal dog ikke findes ved selve handlingen, men derimod, at det er gået ud over hans forretning Bronuts, forklarer han selv.

- Folk kan sige, hvad de vil om mig, men når det begynder at gå ud over mit firma, synes jeg ikke, det er så fedt længere. For jeg føler, jeg har et ansvar, jeg skal stå ved for mine tre partnere. Derfor trækker jeg mig for årets bedste mandlige deltagere, siger han i en video på sin Instagram-profil.

Efter hård kritik: Trækker sig øjeblikkeligt

Ikke tilfreds

Den forklaring er dog ikke noget, som Sarah Dohn er helt tilfreds med.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Jeg tænker, at jeg selvfølgelig er tilfreds med, at han trækker sig, men jeg er utilfreds med grunden til det, fortæller hun og uddyber.

- Sådan som jeg forstår det, så trækker han sig på grund af sin virksomhed. Det, synes jeg, er et forkert signal at sende. Jeg havde haft mere respekt for hans beslutning, hvis han havde lagt sig fladt ned og taget sit ansvar.

Generelt er Sarah Dohn en smule lunken omkring udtalelserne fra sin tidligere partner.

- Jeg ved ikke, om jeg synes, det virker som om, han reelt håber, at nomineringen bliver fjernet. Han får det til at lyde som om, at Reality Awards har gjort alt for ham, og det ved jeg ikke, om jeg er enig i. Det virker til, at de har haft flere overvejelser.

Sarah og Türker er ikke uvenner, men uenige om grundlaget for, hvorfor han nu trækker sig som nomineret. Foto: Nent group

Raser: I hylder en voldsmand

Tager ikke ansvar

Realitydeltageren påpeger dog, at det for hende er hip som hap, hvem der i sidste ende tog beslutningen om at fjerne Türkers nominering - så længe det blev gjort på det rigtige grundlag.

- Og det ved jeg ikke, om jeg er enig i, er sket. Han påtager sig ikke sit ansvar som en offentlig person. Men jeg ved heller ikke, om han ved, der er noget forkert i at blive hyldet på denne her måde.

Sarah Dohn har stadig planer om at tage med til Reality Awards, og hun fortæller, at hun ikke er uvenner med Türker omkring episoden med vandflasken, som de har fået løst for længe siden.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Kit Nielsen, der står i spidsen for Reality Awards. Hun forklarer, at juryen som konsekvens har valgt at fjerne Türker Alici i alle sine nomineringer.

'Reality Awards blev skabt for at hylde året, der er gået i dansk reality. Awarden tager stor afstand fra vold, og nomineringen skyldtes udelukkende, at Türker lagde sig fladt ned og beklagede, samtidig med at Sarah Dohn efterfølgende forklarede, at hun ikke så det som en voldshandling og opfordrede folk til ikke at dømme ham på baggrund af episoden', lyder det i et skriftligt svar fra Kit Nielsen, der fortsætter:

'Set i lyset af de seneste dages udvikling – og Türkers ønske om at få annulleret sin nominering, er det derfor besluttet, at Türker fjernes fra samtlige kategorier, hvor han også var nomineret', lyder det videre.

For yderligere kommentarer til den omtalte hændelse henvises der til det skriv, der blev lagt på awardens sociale medier søndag aften.

Du kan læse Reality Awards' opslag fra søndag aften her:

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Türker Alici.