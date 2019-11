Skuffet Fuhlendorff: - De har glemt os

Man skal ikke læse længe i tv-guiden, før det ene sportsprogram efter det andet dukker op. Er man derimod på jagt efter sværd og trolddom, kan der være langt mellem tilbudene.

Det mener komiker Christian Fuhlendorff i hvert fald. Han ser sig selv som nørd og mener, at de er en overset målgruppe hos de danske fjernsynskanaler.

- Nørder generelt er en lille smule glemt. Vi er skidegode til at lave fjernsyn til sportstossen i klassen, men vi er herredårlige til at lave fjernsyn til nørderne, siger han til Ekstra Bladet.

- Der er en grund til, at superhelte-film har domineret biograferne de sidste 10 år, og 'Stranger Things' er populært på tv. Det er fordi, det er en masse nørder, der gerne vil se det, de går op i, på skærmen. Nu har vi bare lige nogle tv-stationer, der er svære at komme igennem til, fordi de stadigvæk vil være cool over for de cool drenge i klassen.

Christian Fuhlendorff skal lave talkshow

Se også: Sønnens første prank: Kendt komiker offer for pinagtig penis-joke

Stemmernes Tårn

Den københavnske spøgefugl har derfor taget sagen i egen hånd og lavet en podcast for folk med hang til modige riddere og ildspyende drager. Den hedder 'Stemmernes Tårn' og går i alt sin enkelthed ud på, at Christian Fuhlendorff mødes med en gruppe venner og spiller det populære rollespil Dungeons & Dragons.

- Det er Danmarks mindste podcast til det mest snævre publikum, siger han med et grin.

Foruden Christian Fuhlendorff selv tæller podcastens faste deltagere hans gamle sambo Timmi, Tony Scott, Jeanet Trebbien og Brian Mørk.

- Jeg spillede rigtig meget Dungeons & Dragons som teenager, men så lagde jeg det fra mig. På et tidspunkt blev jeg jo voksen og tænkte, 'nej nej nej, nu skal jeg være seriøs'. Nu har jeg så været voksen et stykke tid og har fundet ud af, at det faktisk var sjovere at være teenager.

Kan man godt følge med i podcasten, selvom man ikke kender Dungeons & Dragons?

- Det tror jeg godt, fordi det, folk egentlig kan lide ved at sidde og se det, er at følge nogle mennesker, der bare har det hyggeligt sammen, siger han.

- Hver uge smider vi over en times underholdning op, som folk kan se gratis på YouTube. Der er 11-1200 mennesker, der ser med fast, og det bruger jeg nærmest mere tid på end noget andet i øjeblikket.

Se også: Kendt komiker hylder konen med stor tatovering

Smid din smartphone

Selvom publikummet er begrænset, lægger Christian Fuhlendorff alle kræfter i podcasten. Han afholder selv samtlige udgifter i forbindelse med optagelserne - hvilket blandt andet inkluderer lydmand, klipper og lokale - og beskriver foretagendet som 'en underskudsforretning'.

- Det måtte selvfølgelig godt blive større, men lige nu handler det bare om at lave noget, der har noget nostalgi i sig, så man finder den glæde frem, man havde som barn, siger han.

- Jeg kunne godt tænke mig, at der var flere, der lagde deres smartphones og iPads fra sig og satte sig og fandt et stykke papir frem og legede med deres venner inde i en fantasiverden. Det, tror jeg, ville være sundt. Det giver nærhed. Det er socialt at sidde sammen, så hvis jeg kan få flere til at spille rollespil, ville jeg være rigtig glad.