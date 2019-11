Skuffet Kim Larsen-guitarist: Uanstændigt niveau

Kim Larsens tidligere guitarist og manager, Jørn Jeppesen, er bestemt ikke imponeret over Radio24syvs efterfølger

- Den er helt utroligt meget dårligere.

Så hård er dommen fra Kim Larsens mangeårige musikalske makker, Jørn Jeppesen, over den nye landsdækkende radiokanal Radio4, der har taget over efter Radio24syvs lukning.

Jørn Jeppesen savner Radio24syv og har svært ved at finde kvaliteter hos efterfølgeren, Radio4. Foto: Joachim Ladefoged

I et Facebook-opslag fortæller musikeren sin hudløst ærlige mening om radiokanalen - der også kalder sig selv R4dio - og sender fra Aarhus til hele landet.

Og Jeppesen er tydeligvis ikke imponeret over hverken værter eller programmer.

'Jeg har lyttet åbent og fordomsfrit på R4DIO de seneste dage. Det har været noget af en nedtur. Den er helt utroligt meget dårligere end 24syv. Kedelige, amatøragtige værter, programmer uden vid og bid, forudsigelige emner behandlet forudsigeligt, dårlig lyd og kiksede jingler osv.', skriver han og tilføjer, at kanalens startniveau har været direkte uanstændigt:

'Det bliver sikkert bedre, men jeg troede seriøst de ville starte på et anstændigt niveau. Det gør de ikke'.

Det har ikke være muligt for Ekstra Bladet at få en uddybende kommentar fra Jørn Jeppesen, der for tiden er på landevejen med musikken fra sit soloalbum 'Odense Banegård'.