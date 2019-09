Slået ned: Spær ham inde!

- Jeg håber, at de fanger den idiot og spærrer ham inde.

Så klar i mælet er den tidligere 'X Factor'-deltager Sigmund Trondheim, da Ekstra Bladet spørger til det overfald, han var udsat for natten til søndag.

Omkring klokken tre om natten blev han angrebet på in-stedet Chateau Motel i hjertet af København. Hvad Sigmund beskriver som en lille mand med mellemøstligt udseende, sendte en knytnæve direkte i ansigtet på den ham, så blodet fossede ud.

Københavns Politi har modtaget en anmeldelse om episoden, men ifølge Sigmund er der endnu ikke sket noget nyt i sagen.

- Jeg har ikke hørt det fjerneste. Jeg har ringet til politiet flere gange, men de siger bare, at der er en efterforsker på sagen, og de kontakter mig, når de har noget nyt, siger han.

Selvom Sigmund efter omstændighederne har det godt, undrer det ham, at overfald på homoseksuelle stadig kan finde sted i det københavnske natteliv i 2019.

- Jeg har det fint fysisk, men psykisk gør det da lidt ondt, og jeg er da lidt nedtryk, vred og deprimeret, siger han.

Allerede mandag aften stiller Sigmund op til et større interview i TV2's talkshow 'Go' Aften Live', hvor han vil fortælle mere uddybende om weekendens skræmmende oplevelse. Han har dog en helt klar forventning til sagens videre forløb for gerningsmanden:

- Giv ham den straf, han fortjener, så han ikke kan rende rundt og gøre det samme ved andre homoseksuelle - eller hvem end det skulle være.