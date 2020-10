Slår fast: Det kommer ikke til at ske

'Ex on the Beach'-deltageren Jeppe Bøg Risager har en holdning, der ikke altid er populær. Men han står ved den, for hans ønske om reproduktion kan ligge på et meget, meget lille sted.

- Jeg ved godt, at folk siger 'du er kun 22 år Jeppe', men jeg har sagt det i tre år. Jeg skal ikke have børn, siger han, da Ekstra Bladet møder ham i forbindelse med den kommende 'All Star'-udgave af programmet.

Det er en holdning, der ofte møder modstand, fortæller han.

- Hvis jeg skal være far, bliver det som 40-årig. Folk siger, det er et forkert syn at have på tingene, jeg synes, det er et rigtigt syn at have på tingene.

- Hvorfor det?

- Jeg tror bare ikke, jeg nogensinde kommer til at bo i et villakvarter med bil og vovse. Ikke at jeg har lyst til at feste hele mit liv, men jeg vil bare gerne se verden lidt, jeg vil gerne opleve ting.

- Det lyder mærkeligt, men jeg vil for eksempel gerne se, hvordan munke lever. Jeg synes, det er mega fascinerende, jeg vil også gerne opleve en rigtig muslimsk kultur og se, hvordan de lever og beder. Jeg vil gerne opleve, hvordan andre mennesker lever og er, siger Jeppe Bøg Risager.

Jeppe Bøg Risager foran den danske villa, hvor programmets femte sæson blev afviklet. Foto: Janus Nielsen

Realitydeltageren fortæller videre, at han har set familier, der lever et liv med villa og vovse.

- Jeg har bare behov for noget andet, siger han.

- Tror du ikke, du ændrer holdning?

- Det siger alle til mig. Folk må tage mig på ordet. Når folk siger, de vil have børn eller vil være ung mor, respekt for det, men jeg vil helst ikke. Folk siger, de ikke forstår min holdning, men jeg siger ikke, der er noget galt i at være ung forælder. Jeg synes bare, der er så meget verden og så meget at se, der er så meget at gøre. Jeg mener ikke druk og stoffer, jeg vil bare gerne opleve verden, siger han.

Hvordan det går Jeppe Bøg Risager i den kommende sæson af 'Ex on the Beach', det kan ses på streamingtjenesten Dplay fra 1. november.