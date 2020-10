Slår op med barndomsveninde

Det var en glad Julie Bischoff, som Ekstra Bladet talte med i juli.

Her kunne den 22-årige 'Paradise Hotel'-deltager fortælle, at hun svævede på en lyserød sky, fordi hun var blevet kæreste med barndomsveninden Amanda Rahbek, som hun kender fra sin hjemby Slagelse og har kendt i flere år.

- Jeg er så glad. Især fordi hun lige så meget er min bedste veninde, som jeg kan alt med, sagde Julie Bischoff, der flere gange har fortalt ærligt om, at hun både er til kvinder og mænd, til Ekstra Bladet i forbindelse med offentliggørelsen af forholdet.

Men nu er der kommet skår i glæden. Kærligheden imellem de to varede nemlig ikke ved, og de har derfor nu valgt at gå hver til sit.

Det fortæller Julie Bischoff til Ekstra Bladet.

Lykkelig dansk realitybabe: Kærester med barndomsveninde

- Vi er ikke sammen mere, men vi er stadig rigtig gode veninder, siger Bischoff til Ekstra Bladet og fortæller, at de to er gået fra hinanden, fordi hun ikke følte sig klar til at være i et forhold.

- Vi er stadig rigtig glade, og jeg elsker hende, men jeg er kommet frem til, at jeg ikke skal være i et forhold lige nu. Før jeg kan nyde mit eget selskab, kan jeg ikke være der for andre, og jeg har den seneste tid kæmpet med stress og haft for meget om ørerne, siger hun.

Derfor understreger Bischoff også, at der ikke har været noget drama omkring deres brud.

- Der er intet drama, og vi fungerer stadig godt sammen. Den var der bare ikke.

Det bekræfter Amanda Rahbek ligeledes.

'Der er ikke så meget at fortælle, udover at tiden ikke var den rette for Julie og jeg. Vi elsker hinanden, og det er et kæmpe nederlag, at det ikke fungerede, men vi er blevet enige om at være venner', skriver hun i en besked til Ekstra Bladet og fortsætter:

'Der er ingen sure miner fra hverken Julie eller jeg, og det er et valg, vi tog sammen'.

Julie Bischoff medvirkede i 'Paradise Hotel', der tidligere i 2020 løb over skærmen. Foto: NENT Group

Rigtig ked af det

Julie Bischoff fortæller, at bruddet alligevel ikke har været nemt.

- Jeg har jo været rigtig ked af, at vi gik fra hinanden, og det har været vildt svært. For hun er jo så meget mere for mig end bare en kæreste. Jeg har forsøgt at vende det længe, men det gik bare ikke.

22-årige Bischoff har besluttet sig for, at hun derfor skal have en ny start nu, hvor fokus skal være på hende selv.

- Jeg kigger efter hus i Slagelse eller Korsør. Alene. Jeg føler, der skal ske noget nyt i mit liv, og jeg har brug for at starte et nyt kapitel og begynde på en frisk, siger hun og fortsætter:

- Jeg har meldt mig til en stresscoach, og nu skal jeg gøre noget ved de problemer, jeg har. Jeg er selv førsteprioritet nu, og det er nødvendigt, selvom jeg ikke er vant til det. Men det har vist sig ikke at være sundt for mig at være i et forhold lige nu, inden jeg har arbejdet på de her ting.

- Tror du, at I med tiden kan finde sammen igen?

- Lige nu ser jeg ikke mig selv i noget forhold. Men man skal aldrig sige aldrig. Men jeg er meget mere ovenpå, end jeg var for kort tid siden. Jeg har det meget bedre.