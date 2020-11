Slagtet: Kæmpe profil smidt ud

En af de helt store personligheder må forlade 'Ex on the Beach'. Hvis ikke du vil vide hvem, skal du stoppe med at læse videre

***SPOILER: Hvis du ikke vil vide, hvem der ryger ud af 'Ex on the Beach', skal du stoppe med at læse nu***

Der er en tilstand af chok blandt de andre deltagere, da Nicklaes Johannes Olsen læser teksten på tabletten op.

- Det er simpelthen løgn, det der, udbryder de nærmest i kor.

- Jeg kan slet ikke forstå det, siger en paf Tabita Thinggaard.

Røber stor nyhed

En af sidste sæsons helt store profiler i 'Ex on the Beach', Asbjørn 'Tyren' Nielsen, er færdig for denne gang i All Star-udgaven af programmet, efter han ellers i dagevis har forsøgt at få overtalt næsten-kæresten Lærke til at tage det sidste skridt.

Hvor han i sidste sæson jagtede damer, er 'Tyren' blevet til 'Kalven' i denne sæson, hvor han i stedet har jagtet kærligheden. Derfor er Lærke også knust, da hun hører, at Asbjørn skal hjem.

- Jeg er knust, jeg synes, det er så forfærdeligt, og han mangler 150 procent. Han er en kæmpe personlighed, og det er virkelig, virkelig svært for mig, at han skal forlade villaen, siger hun.

'Tyren' er færdig i 'Ex on the Beach'. Foto: Janus Nielsen

Asbjørn skal afsted, før der er kommet en afklaring på forholdet, for mens han har været klar på Lærke, har hun været mere tøvende, efter han forud for programmet pludselig slukkede sin telefon og skred uden at sige et ord, han efterlod hende til gætteri i forhold til, hvor han befandt sig, eller om der mon var sket ham noget.

Fik snave-nej af lægen

Den pille har hun ganske forståeligt haft svært ved at sluge.

- Jeg er blevet sindssygt glad for alle personer herinde, nogen mere end andre. Og så er jeg blevet forelsket i Lærke, og det er ikke særligt fedt, at hun skal være herinde, uden at jeg er her, eller vi ikke har nogen afklaring på noget overhovedet, siger 'Tyren' selv.

Timingen er da også elendig, da Lærke havde planlagt at hive Asbjørn til side og tage en alvorssnak med ham. Hør i videoen over artiklen hvad den skulle have handlet om.