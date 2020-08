Slut efter 10 år

- Det er med vemod, siger 'Med kniven for struben'-kokken Bo Bech, der takker af som køkkenchef og medejer af restauranten Geist

I et opslag på Instagram med overskriften 'Bo Bech siger farvel til Geist', meddeler den kendte tv-kok Bo Bech, at han ikke længere vil være en del af restauranten Geist på Kongens Nytorv i København, hvor han i 10 år har været den bærende kraft.

'I Danmark har vi et mundheld om, at man skal stoppe, mens legen er god. Og legen er ikke bare god, den er fantastisk. Derfor vælger jeg efter grundige overvejelser at give Geist-stafetten videre til vores restaurantchef Stine Bang og køkkenchef Malte Sørensen', skriver Bo Bech.

Af opslaget fremgår det, at det ikke er et nyt jobtilbud, der har fået den kendte kok til at lægge kokkekniven i skuffen. Hvad fremtiden bringer, vides ikke, skriver han.

'Jeg flyver videre som en fri fugl uden at kende destinationen og jeg afleverer med stolthed nøglerne til Geist, inden jeg drager ud mod nye eventyr'

Bo Bech, som han så ud, da han i bedste Gordon Ramsay-stil var hård dommer i TV3-programmet 'Med kniven for struben'. Foto: Nent Group Danmark

Vemod og tillid

Restauranten fortsætter dog, forsikrer han.

'Geist har for mig har været en vidunderlig rejse, fra jeg i 2010 tegnede den første tegning og helt frem til i dag. Jeg vil gerne takke alle de gæster, der har delt vores begeistring. Jeg har nydt samarbejdet med mine partnere Torben, Anders og Co., og det er med vemod, men også med kæmpe tillid, at jeg ønsker god vind til mit fantastiske personale', siger Bo Bech.

Sidst Bo Bech optrådte i Ekstra Bladets spalter, var da han i juni måned mistede sin elite-smiley, fordi Fødevarekontrollen - der dukkede uanmeldt op i køkkenet hos Geist - fandt laks, der var opbevaret ved forkert temperatur.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra Bo Bech.

