Smadremanden angrebet

En af de mest populære figurer i Søren Østergaards Zirkus Nemo er den usoignerede og brovtende smadremand, der ikke har meget til overs for folk, der bor i København og ikke har en knallert som deres primære transportmiddel.

Se også: Usoigneret cirkusartist dukkede op til dronningens aftenselskab

Ikke alle kan se det sjove i Søren Østergaards smadremand. Foto: Tariq Mikkel Khan

I en reklamevideo for den aktuelle Zirkus Nemo-forestilling langer Søren Østergaard - i skikkelse af Smadremanden - gevaldigt ud efter netop folk, der har valgt knallerten fra.

'Der er jo kraftedeme ikke en eneste knallert. Hvorfor skal det være de bøsse-homo-autocampere', lyder det blandt andet fra Smadremanden.

Smadremanden bruger ord som 'bøsse' og 'homo' i flæng uden at reflektere ret meget over politisk korrekthed. Foto: Steen Brogaard

Det er faldet Lars Henriksen - der blandt andet arbejder som talsperson for Copenhagen Pride - så meget for brystet, at han er faret til tasterne og har forfattet et indlæg på Facebook, hvor han blandt andet skriver:

'Jeg protesterer! Jeg synes, det er krænkende! Jeg beder om, at det ophører!'



'Jeg vil ærligt talt ikke finde mig i at blive latterliggjort og nej! Det er ikke fordi, jeg er tyndhudet, krænkelsesparat eller ikke forstår joken! Jeg synes bare overhovedet ikke, at det er morsomt!

Lars Henriksen under den årlige Pride-parade, der hver sommer går fra Frederiksberg Rådhus til Rådhuspladsen i København. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

'Skal du gøre dig lystig, Søren Østergaard, så gør det venligst på din egen bekostning! Så skal jeg nok le med!'.

Homo og autocamper

I et uddybende interview med Berlingske Tidende forklarer Lars Henriksen, at det generer ham, at hans homo-identitet bliver brugt til at betegne noget som dårligt.

- Jeg vil gerne have, at ordet bøsse eller homo bliver brugt til at betegne noget positivt. Jeg hører det hele tiden brugt negativt, og derfor reagerer jeg på det. Her handler det om noget med en autocamper, og jeg kan ikke se, hvad 'homo' har at gøre med en autocamper, siger han til avisen.

Det har i dag ikke været muligt at få en kommentar fra hverken Søren Østergaard, Lars Henriksen eller Smadremanden.

Se også: Smadremanden: - Jeg er rystet

Søren Østergaards nye liv: Millionerne vælter ind