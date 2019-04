Smadremanden: - Jeg er rystet

Smadremand og Zirkus-direktør Søren Østergaard erkender blankt:

- Jeg er nok en form for adrenalin-junkie. Jeg kan godt lide suset. Det holder mig oppe og i gang. Sidste år havde jeg høj feber op til premieren. Men på grund af adrenalin-suset, kunne jeg gennemføre forestillingen, uden at publikum bemærkede noget. Efter forestillingen klappede jeg dog fuldstændig sammen.

Den 61-årige skuespiller, komiker og direktør i Zirkus Nemo Søren Østergaard sidder stille og tilbagelænet i sin hyggelige beboelsesvogn på teltpladsen i Horsens.

Artiklen fortsætter under fotografiet

Søren Østergaard har det bedst, når adrenalinet suser i kroppen. Foto: Anders Brohus

18. april ryger teltdugen til side. Endnu en sæson med spændstige artister, komik og galskab vil med vanlig præcision blæse rundt i manegen.

I år kan Zirkus Nemo fejre 20 års jubilæum. Det skal ifølge Østergaard markeres med et gevaldigt brag af en forestilling.

- 'Den Røde Pølse' kommer, forklarer Østergaard begejstret.

Det er ikke helt klart, hvad pølsen skal lave i forestillingen. Østergaard selv ser også ud til at undre sig en smule.

- Der kommer også nogle russiske artister, som kan stå hoved mod hoved uden nogen form for støtte-ring. De er i verdensklasse.

Artiklen fortsætter under fotografiet

Her er Zirkus-direktøren så med hele planen for forestillingen. Foto: Anders Brohus

Søren Østergaard haler pludselig to stykker papir med nogle klatvise notater op fra skrivebordet.

- Det her er planen, siger han stolt og for at bevidne, at der vitterlig er en forestilling på vej.

BLÅ BOG: SMADREMANDENS VENNER Søren Østergaard har brugt vinteren på at skrive en blå bog om Smadremanden og alle hans venner. - Alle mine figurer og jeg selv bliver portrætteret i bogen. De er alle sammen født i 1957, og deres forældre er alle døde i tragiske ulykker. Det bliver en forunderlig blanding af fiktion og virkelighed. Folk må selv finde ud af, hvad der er hvad, fortæller Søren Østergaard. Bogen har endnu ikke fået en titel. Den udgives på People's Press og udkommer til jul i år. - Jeg tror, at det bliver rigtig sjovt. De folk, som har hørt lidt af bogen, griner i hvert tilfælde. For mig selv har det været en dejlig proces at skrive bogen, siger Søren Østergaard.

Artisterne ankommer først til Horsens den 12. april. Det eneste, som Østergaard øver lige nu sammen med orkesteret, er overgangene mellem numrene.

Endnu aner han ikke, hvad han selv skal optræde med.

- Smadremanden og de andre figurer kommer selvfølgelig. Men jeg ved først, hvad jeg skal sige, når jeg står overfor publikum. Jeg har ikke skrevet et eneste ord ned. Jeg ville slet ikke kunne sige noget, hvis jeg havde lavet et manuskript. Adrenalinet kører - det er skønt.

- Det er derfor heller ikke den samme forestilling i begyndelsen af sæsonen som i slutningen. Det hele flytter sig. Men hvorhen - det aner jeg ikke. Et år nåede Målermanden op på 24 minutter. Da var hele personalet ved at forlade mig, griner Østergaard.

Det skal rettes

Først dagen før premieren er der en lukket generalprøve, hvor Søren Østergaards hustru, skuespilleren Lisbet Lundquist, overværer slagets gang.

- Bagefter bliver vi altid uvenner. For så vil hun have rettet det ene og så det andet. Det vil jeg absolut ikke. Det er, som det skal være. Men jeg retter jo alligevel, og det bliver jo bedre, sukker Østergaard.

Artiklen fortsætter under fotografiet

Søren Østergaard og Anders Lund Madsen tilbage i 1999. Foto: Miklas Njor

Alt er vokset

- 20 års jubilæum. Hvordan har du det med det?

- Jamen, jeg fatter ikke hvor tiden er blevet af. Jeg er rystet i mine indvolde. Men det har været tyve gode år med vækst.

Søren Østergaard slår sig på maven, som også er 'vækstet' en del.

- Sidste år tabte jeg mig seks kilo på en uge ved at spise 12 stænger om dagen med et eller andet i, som smagte forfærdeligt. Og så skulle jeg drikke en masse vand. Jeg blev så glad over det gode resultat, at jeg fejrede det med en god middag med vin. Det har jeg så gjort lige siden. Jeg plejer også at tabe mig under vores årlige ophold i Thailand. Men i år har jeg taget på. Jeg må på den igen, men lige de første par dage i Zirkus vil jeg have lov til at spise igennem.

Ved du ikke, at mænd i din alder er kalibreret til at blive tykke?

- Nej, men der er noget om snakken. Stofskiftet forsvinder jo.

Artiklen fortsætter under fotografiet

Foto: Anders Brohus

- Zirkus Nemo fik også et overskud på en lille million kroner sidste år?

Ja, men så lavede vi Hjulemarked i Aarhus. Det kostede os en hel masse penge. Men jeg vil hellere lave noget end stable penge sammen.

Under en kasse på skrivebordet finder Søren Østergaard to 500 Euro-sedler og to 200 Euro-sedler.

- Min assistent ville sætte dem ind på min konto i banken. Men banken ville ikke tage de store sedler. Tænk sig, min egen bank vil ikke give mig lov til at sætte mine egne penge ind på min egen konto. Jeg fatter ikke noget som helst af det her.

- Hvilken bank har du?

- Danske Bank.

Østergaard bryder ud i latter.

Sikken et cirkus.