Smaskforelsket i 11 år yngre kvinde

Peter Birch er forelsket og håber, at 25-årige Sabrina fra Odense bliver hans nye kæreste

36-årige Peter Birch er forelsket igen.

2010-vinderen af 'Paradise Hotel' fortæller til Ekstra Bladet, at han har mødt en sød kvinde, der i den grad har slået benene væk under ham.

- Vi mødtes på Facebook. Vi havde 26 fælles venner, så hun dukkede op, og på grund af coronavirussen var der ikke så travlt i firmaet, så jeg skrev til hende, og hun svarede mig. Siden har vi været sammen i et par weekender, siger den danske realitykendis.

Peter Birch fortalte i december til Ekstra Bladet, at han havde en kæreste, som dog ikke var glad for det offentlige liv, og derfor valgte han at holde hende hemmelig.

Det forhold sluttede dog kort efter interviewet, men nu er han altså i den grad forelsket igen.

Den nye kvinde i hans liv hedder Sabrina, er 25 år og kommer fra Odense, hvor hun bor med sin to-årige datter.

- Men vi er ikke kærester endnu. Jeg er bare forelsket i hende. Meget, siger Peter Birch, som håber, at de to kan blive kærester i fremtiden.

Peter Birch er smaskforelsket i influenceren. Foto: Privat

Han påpeger dog, at begge parter selvfølgelig skal være forelskede, før et forhold kommer på tale.

- Vi tager det stille og roligt. Jeg tror ikke, hun er parat til et forhold lige nu. Men det er heller ikke noget, vi har talt om. Vi tager det bare helt roligt, siger Peter Birch.

Der er dog ingen tvivl om, at 'Paradise'-veteranen har fået slået benene helt væk under sig.

- Vi har det bare sjovt sammen, og hun er bare perfekt i mine øjne. Da jeg så hende, syntes jeg bare, at hun så rigtig sød og fornuftig ud, og jeg kunne godt lide, at det lignede, at hun havde styr på sit liv - og det har hun også.

- Jeg ved ikke, hvorfor jeg blev sådan. Normalt plejer jeg aldrig at skrive til piger, men hun kunne bare et eller andet. Og hun er bare sindssygt sjov og har meget humor. Hun er virkelig en sjov pige og har begge ben på jorden, siger Peter Birch.

I øjeblikket er den tidligere realitydeltager dog stadig på singlemarkedet - men det er ikke helt med hans gode vilje.