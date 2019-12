Smed tøjet på tv: Nu bombarderes deltager med tilbud

For 23-årige Allan har det været noget af en omvæltning at deltage i 'Date mig nøgen'

Mange ting har ændret sig for 23-årige Allan Lee fra Hunsted, siden han medvirkede i 'Date mig nøgen' på TV2 Zulu.

For selvom Allan ikke fandt kærligheden i programmet, har han siden det blev sendt på TV2 Zulu og TV2 Play fået utallige tilbud fra det modsatte køn.

- Jeg må sige, at jeg har været mere ombejlet, end jeg plejer. Kort efter programmet var blevet sendt, fik jeg den første henvendelse. Det var ret vildt, og så har jeg fået mange flere siden. Så man må sige, at alting er forandret, siger han og fortsætter:

- Da TV2 ikke har opgivet mit fulde navn, har jeg dog åbenbart ikke været så nem at finde på de sociale medier. Så jeg synes da, det er rigtig smigrende, at der er nogen derude, der har lagt arbejde i at finde mig, siger han til Ekstra Bladet.

Smider tøjet på tv: Jeg elsker min kurvede krop

Blandt henvendelserne har der også været flere, der har spurgt Allan, om han kunne tænke sig at mødes, og et af tilbuddene har 'Date mig nøgen'-deltageren faktisk valgt at tage imod.

- Jeg har sagt ja til en enkelt. Hun virker rigtig sød, men ud over det vil jeg ikke sige så meget mere om hende, før jeg ved, hvad det bliver til, siger han og fortsætter:

- Vi skal ses om et par uger, og der har jeg faktisk planlagt et lille weekendophold på Tylstrup Kro. Vi bor i hver vores ende af landet, så på den måde tænkte jeg, at vi får god tid til at lære hinanden at kende og tid til at få snakket ordentligt sammen. Jeg glæder mig meget til det, og jeg håber, det bliver rigtig hyggeligt, siger han videre.

23-årige Allan har fået meget ud af at være med i 'Date mig nøgen'. Foto: Per Arnesen/TV2

Meget smigrende

Ifølge Allan Lee gør de mange henvendelser noget godt for selvtilliden.

- Det har været rigtig smigrende. Jeg kan kun sige rosende ord om det. Det er meget få gange, der er nogen, der har henvendt sig til mig og sagt helt uopfordret, at jeg ser godt ud, eller at jeg virker charmerende, men det har jeg så prøvet nu. Det er meget overvældende, men også rigtig dejligt at blive anerkendt af befolkningen.

Ifølge Allan Lee har det gjort en kæmpe forskel for ham, at han har overskredet en del grænser i forbindelse med 'Date mig nøgen'. Nu har han nemlig meget mere mod på at date.

- Jeg havde forventet angst for at date igen, men efter programmet er det blevet meget mere afslappet. Alt er faktisk blevet meget mere afslappet. Man har stået med sig selv og stået ved, hvem man er - helt nøgen. Det har jeg fundet ro i. Jeg er virkelig glad for at have gjort det, siger han.

Smed tøjet på tv: Nu afslører hun VILD forvandling

Allan er derfor også ved at være klar til at forpligte sig og få sig en kæreste.

- Jeg kunne godt tænke mig at finde en, jeg kunne dele tiden med. Hun må gerne være lidt ældre og have styr på sit liv og have noget mellem ørerne, siger han og fortsætter:

- Men jeg vil også gerne opbygge et godt venskab inden. Jeg vil ikke kaste mig ud i forhastede konklusioner. Det har jeg haft en del uheld med at gøre tidligere. Så det vil jeg ikke denne gang. Derfor er det vigtigt for mig, at man får tid til at lære hinanden at kende.

Allerede nu kan man søge om at være med i sæson tre af 'Date mig nøgen', der får premiere i det nye år. Det kan du gøre lige her.

Du kan samtidig se alle afsnit af sæson 1 og 2 på TV2 Play lige her.