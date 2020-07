Smertehelvede: - Det er ikke overstået endnu

Et alvorligt brud på hoften tilbage i 2016 plager stadig musikeren Leo Nielsen.

Det har han mere end svært ved at skjule, da Ekstra Bladet besøger ham og hans livsledsager, Sussi, på deres gård i Nordjylland.

Mens 64-årige Sussi vimser rundt i de fire længer i konstant galop-tempo, tøffer Leo stille efter med små skridt. Han har ondt og er tydeligt plaget af den smertende hofte.

- Ja, det er ikke overstået endnu. Desværre, siger Leo Nielsen om problemerne med sin hofte.

Han brækkede den på uheldigste vis, da han faldt ned fra en køje i parrets autocamper, måtte gennem en større operation, og så tegnede alt faktisk fint - lige indtil der gik stafylokokker i såret og Leo fik akut nyresvigt.

Den 64-årige musiker var livstruende syg og måtte i dialyse. I forbindelse med sin sygdom mistede han desuden synet på sit venstre øje.

- Ja, det har været noget af en omgang. Og er det for så vidt stadig, siger han.

Siden operationen i efteråret 2016 har Leo Nielsen været plaget af bylder omkring operationssåret.

- Jeg tror, at jeg har haft 14 bylder med stafylokokker. De har isoleret sig til omkring det sted, jeg er opereret, og det er voldsomt smertefuldt, når jeg har dem. I pauserne mellem bylderne, har jeg det meget bedre, siger han og fortsætter.

- Men det er svært at komme sådan rigtig i form, for det går så meget op og ned. Det er jeg lidt træt af.

I en af parrets stuer har Leo Nielsen sit skriveværksted. I lommen har han altid en lille notesbog, så han har klar og beredt, når de gode ideer kommer. Foto: Janus Nielsen

Sussi og Leo har som alle andre af landets musikere haft en længere ufrivillig pause fra deres arbejde på grund af corona. Det lysner heldigvis nu for parret, der så småt begynder at få jobs i kalenderen igen, og det glæder Leo Nielsen sig til.

- Jeg kan sagtens tage ud og spille med min hofte. Det er ikke det, der er problemet. Det er mere det der med at slæbe grej. Det kan jeg næsten ikke være med til. Det, synes jeg ikke, er så rart. At jeg ikke kan! Det var noget andet, hvis jeg ikke gad og snød mig fra det, griner han.

- Må du taget smertestillende, når I skal ud at spille?

- Nej. Så hellere en bajer. Men det er klart, at jeg nogle gange må tage lidt smertestillende, men langt fra hele tiden. Og jeg synes da også, at det går bedre og bedre med mig. Men det går for langsomt, og det har været for længe det her, siger han.

Mens Sussi har brugt coronatiden på at knokle på gården, har Leo fået ekstra tid til at skrive. Han har netop færdiggjort endnu en roman, som han nu skal sende til et forlag.

- Men den skal lige ligge og hæve i seks uger. Så ser jeg, om jeg kan gøre ved den, inden den skal i en redaktørs hænder, siger han.

Leo Nielsen har udgivet en del romaner og noveller, men ikke i eget navn.